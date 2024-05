Cristante, manca l’audio: il giudice non può squalificarlo per la presunta bestemmia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è il video, ma manca l’audio. Per questo motivo Bryan Cristante oggi non sarà quasi certamente squalificato dal Giudice Sportivo per aver (presumibilmente) bestemmiato nel corso di Roma-Juventus.

Il centrocampista giallorosso era infatti stato immortalato dalle telecamere intorno al minuto 75 della partita, terminata in pareggio, contro i bianconeri: il giocatore sembra pronunciare chiaramente un’espressione blasfema, che da regolamento dovrebbe essere sanzionata con un turno di squalifica.

La bestemmia sarebbe però rilevata solo da un video, senza l’ausilio di un audio, il che renderebbe complicato il compito del giudice, il quale non avrebbe gli elementi necessari per prendere una decisione in merito.

Per questo motivo, a meno che nel frattempo non esca fuori un audio dell’episodio incriminato, quasi sicuramente oggi Bryan Cristante non verrà squalificato e dunque potrà essere regolarmente in campo domenica sera contro l’Atalanta.

Fonte: Corriere della Sera

