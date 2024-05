SERIE A: l’Atalanta batte la Salernitana (1-2) e raggiunge la Roma al quinto posto

AS ROMA NEWS – Non riesce il miracolo alla Salernitana fanalino di coda e retrocessa ormai da settimane: i campani vengono battuti in rimonta dall’Atalanta.

La Salernitana chiude in vantaggio il primo tempo grazie al gol di Tchaouna, ma poi nella ripresa i bergamaschi ribaltano il risultato grazie ai gol di Scamacca e Koopmeiners.

Grazie a questo risultato l’Atalanta raggiunge la Roma a quota 60 punti al quinto posto in classifica, ma con una partita in meno rispetto ai giallorossi.

Giallorossi.net – T. De Cortis