Gasperini: “Atalanta-Fiorentina rinviata per un fatto drammatico, non per un codice giallo”

NOTIZIE AS ROMA – Gian Piero Gasperini accende la settimana che porterà alla sfida decisiva in chiave Champions tra la Roma e l’Atalanta, gara in programma al Gewiss Stadium domenica sera.

Ieri i nerazzurri hanno battuto in rimonta la Salernitana raggiungendo i giallorossi a quota 60 punti, sapendo però di avere una partita in meno che potranno sfruttare per il sorpasso definitivo e decisivo: quella contro la Fiorentina, da recuperare però molto probabilmente a campionato finito.

Per questo nelle scorse settimane ci sono state diverse polemiche, con De Rossi che ha parlato più volte di campionato falsato da un recupero che si giocherà quando la Roma sarà già in vacanza.

Gasperini risponde polemico, lanciando una frecciata in direzione dei giallorossi: “Da 2 mesi giochiamo 3 partite a settimana, questa situazione ci penalizza. Purtroppo in quella circostanza è successo un fatto drammatico e bisogna rendersi conto che non era un codice giallo…”. Il riferimento a Ndicka e a Udinese-Roma è evidente.

