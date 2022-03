Cristante, no al rinnovo: la Roma dà mandato all’agente di trovargli un’altra squadra

AS ROMA NEWS – Bryan Cristante dirà addio alla Roma. Il centrocampista azzurro, tra i migliori in questa fase del campionato, si sta già cercando una nuova squadra.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), il giocatore non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con i giallorossi, in scadenza nel 2024.

Per questo la Roma ha dato mandato al suo agente, Beppe Riso, di vendere il suo assistito: prezzo fissato a 17 milioni di euro. Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse del Siviglia di Monchi.

Stessa situazione di Jordan Veretout, bocciato da Josè Mourinho: il francese al momento ha poco mercato: piace in Italia a Napoli e Milan, ma per ora non si sono fatte avanti.

Fonte: Il Tempo

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!