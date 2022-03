La Roma tenta il colpo Renato Sanches

AS ROMA NEWS – Un colpo a centrocampo. La Roma sta tentando di dare una svolta alla sua mediana centrando l’acquisto di Renato Sanches, 24 anni, calciatore portoghese del Lille.

Il blitz di Tiago Pinto in Francia potrebbe essere stato fatto proprio per lui, ma al momento non ci sono conferme. Sta di fatto che questa mattina sia Il Tempo (A. Austini) che Il Messaggero (S. Carina) fanno il nome del mediano del Portogallo come l’obiettivo principale di Tiago Pinto e Mourinho per la squadra del prossimo anno.

Sanches infatti piace tantissimo sia all’allenatore giallorosso che al general manager, e la Roma si sta già muovendo per provare a sfilarlo al Milan, club che sembrava a un passo dal jolly di centrocampo.

I giallorossi possono vantare come corsia preferenziale l’avallo della Gestifute di Mendes. La Roma, forte degli ottimi rapporti con Alessandro Barnaba, proprietario del Lille molto vicino ai Friedkin, sta accelerando.

Il club francese ha bisogno di fare cassa, e per cedere Sanches chiede circa 15-20 milioni, essendo il calciatore vicino alla scadenza del suo contratto (2023). Lo stipendio non rappresenta un problema: il giocatore attualmente guadagna 4 milioni lordi annui. Considerando il Decreto Crescita, non sarebbe un problema garantirgli i 4 milioni netti che chiede.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero

