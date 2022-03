“ON AIR!” – MAGNI: “Sanches? Magari, ma non ci credo”, PIACENTINI: “Bisogna cominciare a pensare al dopo Zaniolo”, CORSI: “Dalle cessioni puoi ricavare 100 milioni”, MORONI: “Un grave errore privarsi di Cristante”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “L’Italia? Io ancora non ho capito che tipo di partita vedremo stasera. Se decideremo di aggredirli dal primo minuto per chiuderla velocemente e poi pensare alla prossima partita contro Portogallo o Turchia. Io farei così. Ci si deve sentire superiori all’avversario, perchè se cominci a sentirti sullo stesso piano della Macedonia, dimmi tu come puoi caricarti in vista della partita col Portogallo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Veretout è un giocatore di medio livello, penso che 15-18 milioni ce li puoi fare. Cristante penso sia più quotato di lui, penso sui 22 milioni. Per cui con le cessioni di Veretout e Cristante ci puoi fare 40 milioni…regà, con 40 milioni mi ci devi comprare un giocatore di grande livello, e non sette o otto, sennò ritorniamo coi Cristante… Poi hai anche El Shaarawy, Carles Perez, Ibanez…se la Roma riesce a piazzarli tutti, con questi ci puoi fare cento milioni di euro…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sanches è un giocatore che piace e ci sono delle argomentazioni che mi convincono: lui si avvicina alla scadenza, e la proprietà del Lille è vicina a quella della Roma… Lui qualche anno fa era tra i giocatori più quotati, poi ha avuto un piccolo calo. Riprenderlo ora a condizioni favorevoli a un anno dalla scadenza sarebbe una grande mossa, lo pagheresti 15-20 milioni… La Roma sembra essere entrata nell’ottica di una cessione importante, leggi Zaniolo, anche alla luce di quanto ha detto il suo procuratore ieri. E allora devi cominciare a ragionare al post Zaniolo, a come reinvestire sul mercato quei soldi. Io non penso che possa valere 70 milioni come scrivono alcuni. Ma la sua può diventare una cessione importante con cui rifarti il vestito: Maxime Lopez, Guedes, Raspadori, Sanches…di nomi ce ne sono tanti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Sanches è tanta roba, e infatti non ci credo mai…la Roma ci aveva già provato a prenderlo, ma non ci sono riusciti. La Roma ha ammesso di essere stata interessata al giocatore, il nome lo ha fatto lo stesso Pinto. Suppongo che la Roma se ne avesse la possibilità lo prenderebbe, e questo sarebbe veramente un grande acquisto. Il problema è che ci saranno grandi squadre sopra. Un altro che piace tanto è Guedes, un altro gran bel giocatore che piace a Mourinho, lui è veramente un giocatore eccezionale sul controllo orientato…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se Xavier Jacobelli scrive che la Juve punta su Zaniolo, difficilmente si sbaglia. Non fa titoli a effetto per vendere i giornali, ma fa i titoli quando ha la completa certezza che corrispondano alla verità. Vedremo che succederà. Poi lo puoi tenere o no, dipende anche dalla cifra che ti offrono. Certo, se lo vendi come Salah a 40 milioni quando il giocatore vale 100, fai una stupidaggine. Ma quella era l’epoca pallottiana dove si dovevano cedere giocatori per pagare stipendi da favola a gente che non so cosa facesse a Trigoria. I Friedkin non stanno in questa situazione, e quindi o gli danno i soldi che chiedono o arrivederci e grazie…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La Roma deve fare tre acquisti questa estate, e tre l’estate prossima per tirare fuori sei calciatori da unire a questa compagine che non è scarsa per niente. Dyabala? Per me è un lusso che non ci possiamo permettere, a noi ci cambia la vita un regista, il ritorno di Spinazzola. Dybala è un’artista, è la ciliegiona sulla torta del Real Madrid, non sulla Roma che si sta costruendo. Mi sembrerebbe proprio uno spreco, io andrei più su profili concreti. Io prenderei 100 volte di più Jorginho, ci serve quello… Cristante? Non si vende mai. E’ serio, non rompe, può giocare sia dietro che davanti, è una persona perbene, capisce di tattica, è un uomo squadra…giocatori così non si vendono, e chi lo vende sbaglia…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Dyabala ha giocato poco meno di Zaniolo con dei numeri importanti…perchè non prenderlo? A mio avviso non è una scommessa, ma è un giocatore che deve ritrovarsi dopo un paio di stagioni dove non ha reso al massimo. Ma quest’anno di partite ne ha fatte: ha segnato 13 gol e sei assist, ed è stato decisivo in diverse gare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il problema di Zaniolo è che non segna. Ieri si diceva addirittura che Nicolò non rientrasse nei 23 di Mancini. Sul giocatore nessuno ha dei dubbi, ma non è nel suo momento migliore. Più che lui vedo favorito Pellegrini in attacco…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Spinazzola non deve avere fretta, anche se capisco che è difficile e ha la smania di tornare in campo. Speriamo che possa essere pronto per la prossima stagione. Ancora io devo capire quale sarà il sistema di gioco di Mourinho per il prossimo anno, non sono sicuro che rimarrà a cinque, anche perché lui preferisce il modulo a quattro. Sono curioso infatti dei prossimi acquisiti: ho tante perplessità sugli esterni attuali della Roma. Pellegrini è l’alternativa in tutti i ruoli in attacco per la Nazionale di Mancini. Zaniolo deve ritrovare la sua condizione, anche se la maglia azzurra potrebbe dargli delle ottime situazioni da cogliere…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!