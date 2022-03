AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 24 marzo 2022:

Ore 13:00 – ZANIOLO NON CONVOCATO PER ITALIA-MACEDONIA – Nicolò Zaniolo non prenderà parte alla sfida che stasera vede l’Italia opposta alla Macedonia del Nord a Palermo, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Oltre al romanista siederanno in tribuna anche Gollini, Luiz Felipe, Biraghi, Sensi, Scamacca, Locatelli, appena guarito dal Covid, Zaccagni, Bonucci e Belotti.

Ore 10:30 – OFFERTO McKENNIE DELLA JUVENTUS – Alla Roma è stato offerto Weston McKennie, centrocampista dalla Juve di 23 anni, non necessariamente in un ipotetico affare Zaniolo. (Leggo)

Ore 8:45 – SPINAZZOLA, POSSIBILE CONVOCAZIONE PER LA SAMP – Si avvicina a lunghi passi il rientro di Spinazzola. Mou avrebbe voluto portarlo in panchina al derby, ma prima il giocatore deve effettuare l’ultima visita di controllo in Finlandia, dal prof. Leimpanen. Possibile una convocazione per Sampdoria-Roma del 3 aprile. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – PIU’ VICINO IL RINNOVO DI MKHITARYAN – La Roma e Mino Raiola hanno cominciato a parlare del rinnovo di contratto di Mkhitaryan: l’armeno si è guadagnato sul campo la fiducia di Mou, ed è possibile che il prolungamento sia biennale. (Il Tempo)

Ore 8:00 – FRIEDKIN, CANNES COME CLUB SATELLITE – La famiglia Friedkin pensa di acquistare il Cannes (terza serie francese). Motivo: i terreni edificabili intorno al centro sportivo e la possibilità di usare il club anche come società satellite per la Roma. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:50 – CRISTANTE, NO AL RINNOVO: LA ROMA LO METTE SUL MERCATO – Bryan Cristante ha fatto sapere di non aver intenzione di prolungare il suo contratto con la Roma, in scadenza nel 2024, per questo Tiago Pinto ha dato mandato all’agente di trovargli un’altra squadra. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 7:30 – LA ROMA TENTA IL COLPO RENATO SANCHES – Mourinho e Tiago Pinto vogliono Renato Sanches, centrocampista del Lille che sembrava a un passo dal Milan. La Roma però può sfruttare diverse frecce al suo arco, e sta cercando il sorpasso. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

