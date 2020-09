CRISTANTE: “Non sono un difensore ma mi adatto. I Friedkin? Sempre presenti”

AS ROMA NEWS – Bryan Cristante parla a DAZN al termine del match giocato contro il Verona. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa sul campo dei gialloblu:

La Roma ha bisogno di un difensore? Come ti trovi nella difesa a tre?

Non decido io gli acquisti della società. Io gioco quando c’è bisogno, non è il mio ruolo ma se serve mi adatto.

Hai tutte le caratteristiche per poterci giocare. Non è il tuo ruolo, ma può essere un punto in più per la tua carriera…

Tra qualche anno magari sarà più facile giocare dietro che non mi andranno più le gambe (ride, ndr). Se serve so che la posso fare, c’è da migliorare ma c’è tempo per crescere.

La nuova proprietà è molto presente. Che ne pensi?

Sono sempre presenti, anche sul campo. Ora non so che programmi avranno.