(LIVE!) VERONA-ROMA: 0-0

AS ROMA NEWS – Si riparte. Il campionato di Serie A della Roma ricomincia questa sera al Bentegodi, con i giallorossi di scena sul campo del Verona, compagine insidiosa che è stata la sorpresa della stagione conclusa appena qualche settimana fa.

I giallorossi manderanno in campo per forza di cose una formazione sperimentale, dato che il mercato rimarrà aperto fino ai primi di ottobre. Fonseca è chiamato a ottenere subito risultati convincenti per evitare che l’aria possa diventare di nuovo pesante intorno a lui. E il test di stasera è subito impegnativo.

VERONA-ROMA, LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

17′ – La Roma sta cercando di far prevalere la propria qualità tecnica, con Pedro che subito sta mettendo in mostra il suo valore.

11′ – Roma pericolosa su angolo, si salva in affanno il Verona su un pallone che era pericolosamente filtrato in area.

10′ – Ammonito Danzi per un fallo al limite su Veretout che era scappato via di prepotenza. Punizione dal limite per la Roma, tutta decentrata sulla sinistra.

6′ – Bella discesa di Spinazzola, il terzino va via bene a sinistra, entra in area, prova a rientrare sul destro e a tirare ma viene murato.

3′ – Subito lampo di Pedro che scappa via a destra, poi cross basso su cui però chiude la difesa del Verona.

0′ – Si parte, inizia il campionato della Roma!

VERONA-ROMA, LE ULTIME DAL BENTEGODI

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale del Verona: Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine.

Ore 19:45 – La Roma annuncia ufficialmente il suo undici titolare con un tweet:

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma che scenderà in campo tra poco a Verona annunciata da Sky Sport in anteprima:

Ore 18:45 – Terreno di gioco in buone condizioni, clima gradevole e cielo poco nuvoloso sopra Verona. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

VERONA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA: Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine.

A disp.: Berardi, Lovato, Barak, Stepinski, Udogie, Bocchetti, Ruegg, Zaccagni, Pandur, Casale, Ilic.

All.: Juric.

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro, Mkhitaryan.

A disp.: Pau Lopez, Boer, Santon, Kumbulla, Calafiori, Villar, Antonucci, Kluivert, Perez, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Chiffi. Assistenti: Preti – Rossi. IV uomo: Giua. VAR: Irrati. AVAR: Tolfo.

Giallorossi.net – G. Pinoli