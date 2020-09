VERONA-ROMA 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena conclusa Verona-Roma, prima giornata del campionato di Serie A, col punteggio di 0 a 0. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Bentegodi e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Mirante 6 – Una sola parata, decisiva, nel primo tempo. Poi poco impegnato.

Mancini 6 – Gara attenta, di sostanza.

Cristante 6 – Gioca in un ruolo a lui poco congeniale, ancora una volta. Ma alla fine se la cava.

Ibanez 6 – Dei tre è il difensore con maggiori qualità, stasera è anche attento nelle coperture.

Karsdorp 6 – Spinge poco, ma è molto prezioso nei recuperi difensivi in velocità. Esce per un problemino muscolare da valutare. Dal 72′ Santon: sv.

Veretout 6,5 – Inesauribile. Corre dal primo al novantesimo, dando concretezza a una mediana più di sostanza che di qualità.

Diawara 5,5 – Gli manca completamente il tiro dalla distanza, un limite evidente. In regia servirebbe un giocatore di maggior personalità, in grado di prendere in mano la squadra. Dall’89’ Villar: sv.

Spinazzola 7 – Il migliore in campo per distacco. Devastante su quella fascia, il palo gli nega un gol stra-meritato.

Pedro 6 – Parte benissimo, poi cala alla distanza. Gli manca la condizione, ma si vede che è un giocatore di grande qualità.

Pellegrini 5,5 – Partita nel trend delle sue ultime prestazioni. Male. Dal 79′ Kluivert sv.

Mkhitaryan 6 – Gioca fuori ruolo, sbaglia qualche gol di troppo. Ma in quella posizione gli si può perdonare una gara non di grande livello.

FONSECA 5,5 – La sua Roma somiglia maledettamente a quella dell’anno scorso per pregi e difetti. Ma ora non ci sono più scuse è ora di crescere. Paga l’assenza di un centravanti, ma lui sbaglia a non fare cambi fino a dieci minuti dal termine.

Giallorossi.net – G. Pinoli