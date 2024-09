CRISTANTE: “Ripartiamo da questa sera. La lite con De Rossi? Solite storie, a Roma piace gonfiare le cose”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Juventus-Roma, terza giornata di campionato di Serie A.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Allianz Stadium:

BRYAN CRISTANTE A SKY SPORT

Cosa pensi dell’alternanza tra Dybala e Soulé?

“Quando arrivano i giocatori imporanti l’alternanza è piu facile. Dopo la sosta inizieremo a giocare tante partite e ci darà una mano avere giocatori forti che possono alternarsi”.

Un gol e due punti. Oggi avete ritrovato lo spirito?

“Si non è la partenza giusta. Siamo partiti male soprattutto con l’Empoli dovevamo prendere compattezza. Alcuni giocatori sono arrivati all’ultimo e altri sono partiti. Andiamo via da Torino con una buona prestazione e dobbiamo ripartire da qua”.

Alternanza tra te e Paredes?

“Come ho detto è importante avere più giocatori dello stesso ruolo, per giocare più partite e avere sempre giocatori pronti e da interscambiare nelle tante partite anche di coppa, serve per fare risultato”.

Sulla lite.

“Sono le solite storie. A Roma piace gonfiare, c’è stata una discussione da campo, che è stata dettata dal nervosismo dalle partite precedenti, ma niente di quello che si è detto”.

BRYAN CRISTANTE A DAZN

Ottima gara da mediano. La solidità della squadra?

“Un punto di partenza, volevamo trovare la compattezza. Non è facile fare uno 0-0 qui, abbiamo fato una bella partita. Ripartiamo da qui dopo la sosta”.

Ci tenevi a far bene dopo questa settimana.

“Sì, cerco di farlo sempre. Questa settimana si è parlato tanto del nulla, con tante cose inventate. Questa prestazione serve a smorzare tante voci e a tranquillizzare l’ambiente”.

Il tuo rapporto con De Rossi?

“C’è un rapporto duraturo, l’ho avuto anche in Nazionale. Lui è un mister giocatore, quello che è uscito ha tanto di inventare. Sappiamo che quando le cose non vanno bene ci sono queste voci. L’importante è fare queste prestazioni per tranquillizzare tutti”.

Pisilli?

“Un ragazzo d’oro, si allena sempre forte e nulla è regalato. Partita dopo partita migliorerà, gli faccio l’in bocca al lupo”.

