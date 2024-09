THIAGO MOTTA: “Partita equilibrata, il pareggio è giusto. Siamo andati sotto ritmo per merito della Roma, è una grande squadra”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Thiago Motta, allenatore della Juventus, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato all’Allianz Stadium contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

THIAGO MOTTA A SKY SPORT

“La partita è stata equilibrata. Nel primo tempo, loro sono stati meglio in campo e ci hanno fatto abbassare tanto sulla loro fascia destra. Poi, nel secondo campo, siamo stati meglio in campo. Avendo un po’ di più noi la palla, abbiamo cercato di metterli nella metà campo loro. Penso che il risultato sia giusto”.

Migliorare nella precisione.

“Oggi mi è piaciuta tutta la squadra, sia chi ha iniziato che chi è subentrato per mantenere o alzare il livello. Sicuramente sulla precisione possiamo migliorare, non è una questione che riguarda solo Dusan. Abbiamo la qualità per farlo. Ciò innalzerà sicuramente il livello del nostro gioco: siamo alla terza giornata, abbiamo affrontato una squadra complicata con un grande allenatore e con giocatori forti”.

I meriti della Roma e le qualità della Juve.

“Siamo andati sotto ritmo anche per merito della Roma, che è una grande squadra del campionato. Se i cambi che ho fatto hanno aumentato la qualità della squadra? Abbiamo tanti giocatori di qualità, compresi quelli che hanno cominciato la partita. Vediamo chi merita di giocare dall’inizio e chi potrà dare il suo contributo subentrando”.

Qual è l’obiettivo della Juve?

“Giocare contro l’Empoli al massimo. Poi avremo il PSV martedì alle 18:45. Andiamo avanti di partita in partita. La stagione è lunga, il percorso è bellissimo e gli obiettivi li vedremo nei mesi importanti della stagione. Penso che adesso sia molto presto per poter parlare di obiettivi lontani”.

THIAGO MOTTA A DAZN

Siate stati troppo frenetici in certi momenti?

“La cosa positiva è che non abbiamo ancora preso gol. Siamo stati poco precisi, dobbiamo alzare il livello e abbiamo la qualità per farlo. Siamo stati molto frenetici e se si perdono dei palloni contro una squadra di grande qualità diventa più difficile recuperarla. Partita equilibrata, il risultato è giusto”.

Cosa è mancato nel momento in cui la Juventus aveva preso in mano la situazione?

“Dovevamo insistere e avere la tranquillità di capire quando cambiare ritmo. Possiamo sicuramente migliorare. Quando metti dietro una squadra come la Roma non è facile entrare in area perché gli spazi sono minori, ma con la pazienza e creando situazioni per aprirli potevamo colpirli. Ci è mancato questo, ma non sono preoccupato. Sull’aspetto offensivo possiamo fare meglio”.

Vlahovic?

“Lo vedo molto bene, è il primo difensore che abbiamo. Ha grande energia e spirito, è il mio attaccante e non guardo solamente il gol. Sono molto contento di lui, è un leader positivo e deve continuare così. La squadra lo metterà in condizione di segnare”.

Vedi Gonzalez punta?

“Anche esterno, ha giocato tantissimo in quella posizione. Abbiamo calciatori che possono ricoprire tanti ruoli come Weah, Nico e Yildiz”.