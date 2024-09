JUVENTUS-ROMA 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è conclusa da pochi minuti Juventus-Roma. match terminato zero a zero dopo una partita molto equilibrata e con pochissime occasioni da gol.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi all’Allianz Stadium per affrontare i bianconeri nel match valido per la terza giornata di campionato:

Svilar 6,5 – Reattivo su Vlahovic nell’unica occasione da gol bianconera del primo tempo. Nella ripresa non viene di fatto mai impegnato. Bravo nel gioco con i piedi.

Celik 6 – Offensivamente inconsistente, dietro però è molto attento e non lascia spazio a Mbangula e Yildiz.

Mancini 7 – Solido e concentrato, non sbaglia nulla. Cerca spesso di aiutare la manovra offensiva con sganciamenti in avanti per creare superiorità.

Ndicka 7 – Partita quasi perfetto in marcatura su Vlahovic.

Angelino 6,5 – Bella partita. Gioca con personalità, sfruttando la qualità del suo piede. Nel finale va anche vicino al gol.

Pisilli 6 – Mossa a sorpresa di De Rossi. Rincorre tutti, ma gli manca la giocata di qualità. La sua dote migliore sono gli inserimenti in area avversaria, stasera però non se ne vedono. Dal 72′ Konè 6 – Parte un po’ spaesato, cresce col passare dei minuti dimostrando che può essere un elemento prezioso in rosa.

Cristante 6,5 – De Rossi lo schiera davanti alla difesa, il risultato è positivo. Capitalizza palloni aerei, prezioso schermo davanti l’area.

Pellegrini 5,5 – Poca ciccia, per dirla alla De Rossi. 82′ Baldanzi sv.

Soulè 6 – Si batte con generosità alla ricerca del guizzo giusto. Non lo trova. Dal 60′ Dybala 6 – In campo nell’ultima mezz’ora, si vede poco ma ha la qualità per tenere palla nei momenti chiave del match.

Dovbyk 5 – Parte benino, lottando con verve contro Gatti e Bremer. Piano piano si spegne, e sparisce dal campo. Oggettivamente poco servito, ma anche lui deve aiutarsi. Dall’82’ Shomurodov sv.

Saelemaekers 5,5 – Parte benino, poi piano piano sparisce dai radar. Dal 60′ Zalewski 6 – Cerca di dare vivacità alla fascia, ci riesce in parte. Sbaglia ancora qualche ultima scelta.

DANIELE DE ROSSI 6 – La Roma oggi strappa un buon punto su un campo storicamente ostile. Prestazione solida, anche se la squadra crea ancora troppo poco. Il problema però non è lo zero a zero di stasera, ma le due partite precedenti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

