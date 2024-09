NDICKA: “Pareggiare qua non era facile, ora vogliamo cominciare a vincere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Evan Ndicka parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Juventus-Roma, terza giornata di campionato di Serie A.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Allianz Stadium:

Soddisfatto?

“Sì, fare zero a zero qua non è facile, ma ora vogliamo vincere la prossima in campionato”

Siete riusciti a fare quello che vi chiedeva il mister?

“Sì, abbiamo lavorato tantissimo. Ora abbiamo due punti, ora vediamo cosa fare dopo le nazionali”.

