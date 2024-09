MANCINI: “Il punto va bene, ma non abbiamo fatto chissà cosa. Ora dobbiamo cominciare a ingranare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Juventus-Roma, terza giornata di campionato di Serie A.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa all’Allianz Stadium:

Punto prezioso?

“Si, se guardiamo i risultati precedenti sì. Le prime due sulla carta erano partite abbordabili, ma nel calcio di oggi non ce ne sono. Uscire a Torino con un punto va bene, peccato per le altre due. Ora dobbiamo restare tranquilli e dopo la sosta cominciare a ingranare”.

Quanto ci tenevate a fare bene oggi?

“Le prime partite non sono mai facili, ma una squadra come la Roma non può perdere con l’Empoli. Non abbiamo fatto chissà che pareggiando zero a zero stasera, ora dobbiamo cominciare a fare punti”

