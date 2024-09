(LIVE!) JUVENTUS-ROMA, le formazioni ufficiali: sorpresa Pisilli, resta fuori Paredes. Tridente con Soulè e Saelemaekers

AS ROMA NEWS – Dopo un pareggio stentato e una brutta sconfitta all’Olimpico, questa sera la Roma è chiamata a dare segnali di risveglio nonostante la difficoltà della partita.

I giallorossi infatti saranno di scena all’Allianz Stadium, dove sono stati praticamente sempre sconfitti, per affrontare la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, a differenza dei capitolini, sono partiti forte e si trovano a punteggio pieno.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre con tutti gli aggiornamenti in diretta e poi alla cronaca del match. Sempre forza Roma.

LE ULTIME LIVE DALL’ALLIANZ STADIUM

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici: confermata la sorpresa Pisilli, a restare fuori è Paredes. In attacco panchina per Dybala, gioca il tridente formato da Soulè, Dovbyk e Saelemaekers, all’esordio in giallorosso.

📋 Ecco la formazione scelta da mister De Rossi per #JuveRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/sJSlLq8ZbC — AS Roma (@OfficialASRoma) September 1, 2024

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Pisilli, Cristante, Pellegrini, Soulè, Dovbyk, Saelemaekers.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Juventus: Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive di formazione dei due allenatori, diversi i rebus da sciogliere: negli ultimi minuti sembrano crescere le quotazioni di Pisilli e Soulè.

JUVENTUS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All.: Thiago Motta.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, Rouhi, Koopmeiners, McKennie, Douglas Luiz, Conceicao, Nico Gonzalez.

ROMA (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Pisilli, Cristante, Pellegrini, Soulè, Dovbyk, Saelemaekers. All.: De Rossi.

A disp.: Ryan, Marin, Saud, Smalling, Nardin, Dahl, Sangaré, Baldanzi, Koné, Paredes, Joao Costa, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

