LIVE! Mario Hermoso alla Roma: il suo aereo atterrerà oggi a Fiumicino alle 14

AS ROMA NEWS – E’ fatta: sarà Mario Hermoso l’acquisto last minute della Roma per la sua difesa dopo che l’affare Danso è improvvisamente saltato.

Il forcing di Ghisolfi e De Rossi è stato vincente: lo spagnolo ha preferito l’offerta economicamente meno vantaggiosa dei capitolini a quella del Galatasaray, preferendo vestire la maglia della Roma.

Il calciatore volerà nelle prossime ore nella Capitale per firmare un contratto triennale con i giallorossi.

AGGIORNAMNTO ORE 10:00 – Mario Hermoso arriverà questo pomeriggio a Roma: il suo aereo atterrerà a Fiumicino alle ore 14. Il giocatore svolgerà le visite mediche e poi firmerà un triennale.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

