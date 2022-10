CRISTANTE: “Vittoria meritata. Non creiamo troppe aspettative, ma possiamo giocarcela. Matic? Un campione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Inter-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa a San Siro:

C’è una sana presunzione quest’anno?

“Sì, ci vuole anche quella in partite come questa, serve anche darci delle spinte per caricarci in più, può fare la differenza”.

Quanto vi dava fastidio il fatto che si diceva che non vincevate gli scontri diretti?

“Sì, negli ultimi anni avevamo fatto fatica soprattutto fuori casa. Siamo stati bravi a ribaltarla e portarla a casa. Abbiamo meritato di vincere, la prestazione penso sia molto buona”.

Come va l’intesa con Matic?

“Matic è un campione, ha giocato tanti anni in Premier League. Più partite si giocano insieme, più ci conosciamo meglio e giocare in sintonia”.

Mourinho?

“Era molto contento, non sappiamo dove fosse era in luogo segreto”.

Giusto mantenere i piedi per terra o sognare un po’?

“Dobbiamo stare nel mezzo, non creare troppe aspettative come lo scudetto ma nemmeno pensare di essere gli ultimi arrivati e fare un miracolo. Dobbiamo vedere partita dopo partita, sappiamo che possiamo giocarcela”