Cristian al Frosinone, finisce l’era Totti a Trigoria

AS ROMA NOTIZIE – Finisce ufficialmente l’era Totti dentro la Roma. Dopo l’addio del Capitano, ora anche il primogenito Cristian lascia il club capitolino per proseguire la sua avventura nel mondo del calcio con la maglia del Frosinone.

Il figlio d’arte, che porta su di sé un’eredità pesantissima, non ha trovato molto spazio con la maglia della Roma U18, da qui la decisione congiunta di salutarsi. Le parole del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, chiariscono i fatti successivi.

“Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un’opportunità a suo figlio Cristian e siamo ben felici di farlo. Non ho ancora avuto l’opportunità di conoscere il ragazzo ma non mancherà l’occasione. Gli auguro il meglio a lui e a tutta la nostra squadra Primavera”.

L’addio di Cristian alla maglia della Roma, di cui resta un grande tifoso, segna di fatto la fine dell’era Totti a Trigoria. Magari, prima o poi, sarà proprio Francesco a ritornare: i tempi non sembrano ancora maturi, ma prima o poi succederà. E quando accadrà, ll Capitano lo farà dalla porta principale. Come è giusto che sia.

Fonte: Corriere dello Sport