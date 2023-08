Matic e i problemi con lo spogliatoio: il caso resta aperto. Pellegrini: “Stupidaggini che fanno male”

NOTIZIE AS ROMA – Il caso Matic non è rientrato, nemmeno dopo che ieri il calciatore ha pubblicato un’altra foto che lo immortala sempre davanti al Colosseo, simbolo della città eterna, ma stavolta abbracciato alla moglie.

Uno scatto che molti hanno interpretato come un segnale distensivo che lo allontana definitivamente da una possibile cessione al Rennes, club francese che lo sta tendendo con un contratto biennale. In realtà il futuro del serbo resta ancora tutto da scrivere.

Nei giorni scorsi si era parlato di una crisi personale alla base dei tormenti di Matic, di problemi di coppia con la moglie, e forse quest’ultima foto ha voluto proprio mettere a tacere queste voci. Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, i problemi alla base del mal di pancia del centrocampista sarebbero altri.

Matic, afferma il quotidiano, sta riflettendo su tante cose che lo lasciano perplesso. Ad iniziare da uno spogliatoio che non lo convince: gli italiani da una parte, gli stranieri dall’altra. Una divisione che accade in tante squadre, con Mourinho che ha sempre parlato di un gruppo di ragazzi fantastici e di uno spogliatoio pulito.

La risposta a questa versione però arriva per bocca di capitan Pellegrini, che su un audio diventato virale sui social ha risposto così alla domanda di una tifosa sui presunti dissapori tra il gruppo italiano e Nemanja Matic: “Tutte stupidaggini che fanno male”.

Il caso resta aperto. La Roma chiede 5 milioni per far partire il serbo, il Rennes lo vorrebbe a zero. Una distanza notevole, che lascia aperto qualsiasi scenario. Ieri, rivela il Corriere dello Sport, Matic ha avuto un confronto a Trigoria con la dirigenza, per capire come uscire da questa situazione. La dinamica è chiara: o il giocatore porta un’offerta del Rennes, oppure resta a Roma e dovrà cercare di ricucire il rapporto con Mourinho e i giocatori, delusi dal suo atteggiamento.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport