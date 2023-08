Roma, ecco Renato Sanches. Con lui può arrivare anche Paredes: ha già detto sì

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roma e PSG al lavoro per limare gli ultimi dettagli di una trattativa infinita: Renato Sanches sembra ormai destinato a diventare un nuovo giocatore giallorosso.

I parigini hanno finalmente aperto al prestito, con il calciatore che non rientra più nei piani di Luis Enrique tanto da finire fuori rosa. Una rottura completa, che avrà come effetto quello di accelerare le trattative con i capitolini. Sarà dunque un prestito oneroso di circa un milione con diritto di riscatto (12-13 milioni).

Ma Sanches potrebbe non essere l’unico rinforzo per la mediana in arrivo dal Paris Saint-Germain: occhio a Leandro Paredes, ex giallorosso pronto a tornare a Trigoria, anche lui finito tra gli indesiderati del club francese. La Roma lo ha contattato dopo che la grana Matic le è scoppiata tra le mani in maniera del tutto inaspettata.

Non sono chiare le cause che stanno spingendo il serbo a trattare con il Rennes, ma sta di fatto che i giallorossi (ai quali non è ancora arrivata un’offerta ufficiale) si stanno preparando a un eventuale dopo-Matic. E l’argentino è al momento la pista più calda: lui ha già detto sì a un taglio sensibile di stipendio pur di tornare a vestire la magia della Roma.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / La Repubblica