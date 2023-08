Roma, resta solo Zapata

AS ROMA NEWS – La prima scelta era Alvaro Morata, che però ha deciso di restare all’Atletico Madrid rinnovando il suo contratto. Ma Mourinho si sarebbe accontentato anche di Gianluca Scamacca, finito all’Atalanta dopo un lungo tira e molla.

Le speranze di Mourinho si sono quindi posate su Marko Arnautovic, esperto centravanti del Bologna, su cui però sembra aver accelerato l’Inter. E allora a Tiago Pinto non resta che Duvan Zapata, 32 anni, uno degli attaccanti più forti del nostro campionato se non fosse per i guai fisici che gli hanno impedito di giocare tante partite nelle ultime due stagioni.

Per arrivare a dama con il colombiano però servono soldi. Ieri Zapata ha giocato titolare nel test amichevole contro la Pergolettese, facendo vedere buone cose e realizzando un gran gol che ha aperto le marcature del 3 a 0 finale. La Roma per ora non si è spinta oltre il milioncino per il prestito, proposta respinta dall’Atalanta.

I bergamaschi potrebbero acconsentire al trasferimento in prestito se Pinto alzasse l’offerta a 3 milioni, stabilendo però anche un obbligo di riscatto, magari in base alle presenze del calciatore. La trattativa è aperta, ma nient’affatto scontata. Perchè se la Roma vuole Zapata, deve entrare nell’idee di spendere qualcosa. L’Atalanta non ha intenzione di fare sconti, forte di altre richieste per i propri centravanti in rosa. Muriel ne è l’esempio: Pinto lo aveva cercato giorni fa, prendendo informazioni. Ora per il colombiano si è fatto sotto l’Eintracht con 7 milioni, e ogni discorso con i giallorossi è tramontato.

Complicata anche la trattativa aperta con il Santos per Marcos Leonardo: il giocatore sta forzando la mano con il club sudamericano per approdare in giallorosso, ma la società non ha intenzione di lasciarlo partire dopo aver ceduto ufficialmente Washington al Chelsea. La situazione è ingarbugliata, e rischia di finire con un nulla di fatto.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / La Repubblica