L’Aston Villa avvia i contatti col Galatasaray per Zaniolo: la Roma può incassare 2 milioni

AS ROMA NEWS – L’Aston Villa ha avviato i contatti con il Galatasaray per portare in Premier League Nicolò Zaniolo, ex attaccante della Roma ceduto in Turchia lo scorso febbraio dopo un addio tormentato.

Stando a quanto racconta Fabrizio Romano, l’attuale direttore sportivo del club inglese, Ramon Monchi, sta facendo sul serio con Zaniolo, giocatore che aveva portato alla Roma dall’Inter ai tempi di Eusebio Di Francesco.

L’affare è avviato, le trattative sono in corso. La Roma assiste interessata: i giallorossi avrebbero diritto a due milioni di euro nel caso di cessione sopra i 20 milioni.

Understand Aston Villa are working on deal to sign Nicoló Zaniolo. It’s concrete possibility being discussed, one of the top names in the list 🚨🟣🔵 #AVFC

Villa director Monchi signed Zaniolo at Roma from Inter and negotiations will follow with Galatasaray.

Deal on. pic.twitter.com/CY8WJ1euxQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023