CSKA SOFIA-ROMA: 2-3 (15′, 53′ Abraham, 34′ Mayoral, 75′ Catakovic, 93′ Wildschut). I giallorossi ringraziano lo Zorya e passano come primi

AS ROMA NEWS – Ultimo match del girone C della Conference League per la Roma di Josè Mourinho, alla ricerca di un difficile passaggio del turno da prima del raggruppamento, complicatosi dopo la batosta subita sul campo del Bodo/Glimt.

Questa sera i giallorossi affrontano allo Stadio dell’Esercito bulgaro il CSKA Sofia ormai matematicamente eliminato e fanalino di coda con appena un punto conquistato dopo cinque giornate. La Roma deve vincere e sperare almeno nel pari dello Zorya nell’altro match per passare accedere direttamente gli ottavi di finale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita. La Roma vince con troppi affanni: finisce 3 a 2 per i giallorossi. Decide il match la doppietta di Abraham e il gol di Borja Mayoral. Nel finale però la squadra di Mourinho molla e il CSKA stava per tornare in partita. Nell’altro match il Bodo pareggia con lo Zorya, e la Roma passa come prima nel girone centrando gli ottavi ed evitando un insidioso turno extra.

93′ – GOL DEL CSKA: bomba di Wildschut che Fuzato non para colpevolmente. La conclusione era centrale, e doveva essere respinta.

90′ – Quattro minuti di recupero.

84′ – Problema muscolare per Zaniolo: esce subito. Dentro Darboe.

80′ – Ultimi dieci minuti: la Roma è calata, e aspetta solo la fine della partita. Tutti gli occhi sono puntati sull’altra gara del girone: 1 a 1 tra Zorya e Bodo.

75′ – GOL DEL CSKA SOFIA: segna Catakovic, lasciato tutto solo in area. Il giocatore ha il tempo di controllare, alzare la testa, prendere la mira e battere Fuzato senza la pressione dei giallorossi.

71′ – Ammonito Gefferson per una trattenuta evidente su Zaniolo.

67′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov e Zaniolo, fuori Abraham e Borja Mayoral.

63′ – DOPPIO CAMBIO CSKA: dentro Catakovic e Krastev, fuori Vion e Caicedo.

61′ – Colpo di testa di Caicedo, Fuzato manda in angolo.

60′ – Ammonito Kumbulla.

56′ – CAMBIO ROMA: dentro Villar, fuori Bove.

53′ – GOOOOOOOOOL!! ABRAHAM! Doppietta dell’inglese, che controlla il pallone in area dopo un cross di Karsdorp e poi calcia potente in porta battendo Busatto! La Roma chiude il match!

50′ – Conclusione potente di Muhar dalla distanza, palla che esce alla destra di Fuzato.

46′ – Si riparte, nessun cambio nella Roma. Nel Cska Sofia dentro Wildschut al posto di Yomov.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma in vantaggio di due gol. Partita senza storia, prima Abraham e poi Borja Mayoral hanno castigato i bulgari. Ottima la prova dell’attaccante spagnolo, così come quella di Bove. Buone notizie dall’Ucraina: lo Zorya è in vantaggio 1 a 0 sul Bodo/Glimt.

45′ – Ammonito Vion.

43′ – OCCASIONE ROMA! Bove recupera un altro pallone sulla trequarti e poi serve Mayoral che punta la porta, entra in area e calcia: pallone che esce di poco sopra la traversa!

36′ – OCCASIONE ROMA: cross di Mancini dalla destra, palla che filtra a centro area e finisce sulla testa di Veretout che batte troppo centralmente: blocca Busatto.

34′ – GOOOOOOOOL!! MAYORAL!! Bove salta benissimo il diretto avversario, cross basso in area, Vina raccoglie e mette di nuovo al centro per lo spagnolo che di tacco si inventa un gran gol!

32′ – Ammonito Mancini per un intervento in ritardo.

25′ – Dopo il vantaggio la Roma ha allentato la spinta, e ora il CSKA prova ad affacciarsi sulla trequarti giallorossa. Intanto lo Zorya è in vantaggio sul Bodo nell’altro match del girone.

19′ – Colpo di testa di Caicedo a centro area in mezzo a un nugolo di avversari, palla lenta tra le braccia di Fuzato.

15′ – GOOOOOL!!! ABRAHAM!! Borja Mayoral in area serve bene Karsdorp, l’olandese tutto libero a destra mette un cross basso a centro area per Tammy che deve solo spingere la palla in rete!

8′ – La Roma ha già collezionato una sfilza di calci d’angolo, ben 5 in appena otto minuti. Tutti però non sfruttati a dovere dai giallorossi, che hanno preso il controllo del match.

3′ – Veretout su punizione scalda i guanti di Busatto.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia CSKA Sofia-Roma!

LIVE DALLO STADIO DELL’ESERCITO BULGARO

Ore 17:35 – La Roma annuncia il proprio schieramento ufficiale: confermato il 3-5-2 con Bove a centrocampo e il tandem offensivo inedito formato da Borja Mayoral e Abraham.

Ore 17:20 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare il CSKA Sofia e comunicata in anteprima da Sky Sport: Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Bove, Vina; Mayoral, Abraham.

Ore 16:45 – Due ore esatte dal fischio d’inizio del match. Cielo poco nuvoloso a Sofia, temperatura intorno ai 7 gradi. Terreno di gioco che appare in non perfette condizioni, anche per colpa della neve caduta nei giorni scorsi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali.

CSKA SOFIA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CSKA Sofia (4-3-3): Busatto; Galabov, Mattheij, Lam, Mazikou; Vion, Muhar, Geferson; Yomov, Caicedo, Bai. ALL.: Mladenov.

A disp.: Evtimov, Catakovic, Krastev, Donchev, Charles, Turitsov, Wildschut, Chorbadzhiyski.

ROMA (3-5-2): Fuzato; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Bove, Vina; Mayoral, Abraham. ALL.: Mourinho.

A disp.: Boer, Mastrantonio, Ndiaye, Tripi, Calafiori, Villar, Darboe, Diawara, Zalewski, Zaniolo, Shomurodov, Voelkerling Persson.

ARBITRO: Walsh. Guardalinee: Stewart e Spence. Quarto uomo: Steven.

Giallorossi.net – A. Fiorini