Cuore giallorosso. La Roma ribalta la Salernitana davanti a un Olimpico da brividi

AS ROMA NEWS – Non poteva esserci altro finale, davanti a un Olimpico straordinario, riempito a festa per una partita che sembrava non avere molta storia. E invece la Roma deve soffrire fino all’ultimo per avere ragione della Salernitana, sorprendente per l’approccio avuto nel match.

I campani infatti giocano con piglio e buona personalità, non avendo ormai più niente da perdere. E riescono persino a passare in vantaggio a metà del primo tempo grazie a una punizione potente di Radovanovic, che filtra in mezzo a una barriera tutt’altro che impeccabile e non dà scampo a Rui Patricio.

La Roma, che fino a quel momento aveva tenuto i ritmi molto bassi, prova ad accelerare ma si rende pericolosa con una sgroppata di Felix che batte Gyomber in velocità prima di venire steso al limite dell’area: rigore assegnato dal modestissimo arbitro Volpi, e poi cancellato dallo stesso dopo essere stato richiamato al VAR.

L’Olimpico prova a spingere i suoi, ma la squadra sembra pagare le fatiche della trasferta in Norvegia. Abraham non è in partita e Felix si dimostra ancora troppo acerbo per sostenere il peso di una maglia titolare. Nella ripresa Mou mette subito dentro Zaniolo al posto di Kumbulla e la Roma comincia ad avere più peso in attacco. Le occasioni per pareggiare cominciano a diventare numerose, ma la bravura di Sepe e l’imprecisione di Felix giocano contro i giallorossi.

E allora a metà del secondo tempo il tecnico portoghese decide di stravolgere la Roma: dentro Carles Perez, Shomurodov, Zalewski e anche Veretout. Forze fresche che alla fine riescono a cambiare la partita. Lo spagnolo ex Barcellona riesce finalmente a fare la differenza con un sinistro chirurgico dal limite, riaccendendo l’entusiasmo dell’Olimpico.

E’ il minuto 82 e la Roma sa di avere ancora dieci minuti, recupero compreso, per completare il ribaltone, ormai nell’aria. I quasi 65 mila giallorossi ruggiscono, la squadra capisce di potercela fare perchè davanti ha ormai una Salernitana in grave affanno psicologico, fisico e tecnico.

E così tre minuti dopo l’altro neo-entrato Veretout calcia benissimo una punizione dal vertice sinistro dell’area pescando il sempreverde Smalling sul secondo palo, l’inglese con lo stinco impatta bene il pallone e lo manda alle spalle di Sepe. La rimonta è riuscita.

Nel finale Zaniolo, lanciato in porta da Shomurodov, potrebbe completare la festa ma calcia alto. Poco male, perchè la Roma riesce a controllare la timida reazione della Salernitana e a portarsi a casa tre punti sporchi ma preziosissimi nella corsa al quinto posto, ma soprattutto molto importanti per il morale della squadra e della piazza in vista della sfida contro il Bodo/Glimt. La partita più attesa della stagione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini