“Tanto andate in B”, la frase che ha fatto infuriare la Salernitana. Sabatini si sfoga, Mou si scusa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La panchina giallorossa torna a essere protagonista anche nella partita di ieri contro la Salernitana. Dopo la rissa di Bodo, stavolta le scintille ci sono state con Nicola e il suo staff, senza fortunatamente degenerare come è successo in Norvegia.

A fine partita l’ex direttore sportivo Walter Sabatini si è lasciato andare a un accorato sfogo sulle tv e con voce tremolante ha accusato: “Mourinho dirà che non ho vinto ma a me non frega un c… Ogni volta che si viene giocare a Roma succede qualcosa di inaccettabile. Tutta la panchina che si alza ed entra in campo per ogni decisione arbitrale”.

Parole dettate dall’amarezza del momento, a cui l’allenatore giallorosso ha preferito non rispondere nella conferenza stampa post partita.

Ad accendere gli animi sarebbe stata una frase pronunciata dalla panchina giallorossa, che qualche giornale oggi l’attribuisce al vice Salvatore Foti, all’indirizzo di quella campana: “Tanto andate in Serie B”. Parole che non sono piaciute affatto a Nicola e gli altri, scatenando la reazione piccata dello staff della Salernitana.

Mourinho si è subito scusato per l’accaduto, sia in campo che fuori. “Ho io la responsabilità e mi sono scusato. Tra gente civile quello che succede in campo finisce in campo lì. Nessuno lo aspetterà per dargli un pugno in faccia“. Ogni riferimento a Knutsen non è puramente casuale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini