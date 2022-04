“ON AIR!” – TRANI: “Il migliore di tutti è Zalewski”, BALZANI: “Sabatini ci schifa, ma la cosa è reciproca”, CORSI: “Faceva finta di amare la Roma, ieri è esploso”, DAMASCELLI: “Mou provocatore seriale, è famoso per quello”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “La Roma è in prima in classifica, davanti al Napoli, nelle ultime dieci giornate di campionato. Il dato è vero ma secondo me la Roma faticherà ad arrivare sesta, neanche quinta. Non si vede mai la Roma giocare bene, l’ho vista giocare bene soltanto contro l’Atalanta e nel derby. Ha giocato bene tre partite e in quelle tre partite ci ha dato grande soddisfazione. El Shaarawy? Quando l’ho visto ho detto ‘ho capito perché non lo fa giocare’. I giornali ieri mattina avevano dato Maitland-Niles al posto di Karsdorp ma l’inglese non ha giocato, Mourinho non lo mette più. Karsdorp sarà stanco perché è un giocatore di corsa. E allora ti chiedi come abbia fatto la Roma a fare undici risultati utili consecutivi. Questo è l’allenatore che ha trasmesso qualcosa, perché questa squadra ha comunque carattere, anche i calciatori che giocano male hanno carattere: ci credono fino in fondo. Avevo previsto una partita così. Il migliore di tutta la squadra rimane Zalewski, è giovane e ha più fame degli altri…”.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Sabatini si è rivelato per quello che è sempre stato, lui prova proprio uno schifo per la Roma, per i simboli di Roma come Totti, per la gente che riempie gli stadi, per il nostro inno… Io ci tenevo a dire che questo schifo almeno da me nei suoi confronti è totalmente corrisposto. La Roma in questo momento è un mix di poca qualità e tanta stanchezza, a maggior ragione il lavoro che sta facendo Mourinho è enorme. Zaniolo ieri è entrato bene in campo con il carattere giusto, secondo me basta molto poco per riaccendere la scintilla con tutti, società ed allenatore, detto ciò credo che partirà dalla panchina giovedì. C’è poco da dire, con il Bodo deve giocare chiaramente la squadra titolare anche perché non avendo grandi cambi di qualità alla fine devono giocare sempre gli stessi…”

David Rossi (Roma Radio): “Abbiamo assistito a una partita molto difficile. Noi di partite strane contro l’ultima in classifica ne abbiamo viste tante… La Roma ha giocato sotto tono, molti giocatori non hanno dato il meglio di sé. Mi piace pensare che la testa dei giocatori, colpevolmente, fosse già al Bodo. Per la corsa al quinto posto occhio alla Fiorentina, che mi sembra quella più insidiosa, ha tipo 20 punti in più dell’anno scorso, mentre l’Atalanta mi sembra defilata. Ho la netta sensazione che i bergamaschi stiano puntando tutto sull’Europa League per entrare in Champions, e sarebbe una grande cosa per loro… Io comunque spero che questa cosa del fatto che se giochi il giovedì poi la domenica sei troppo stanco non venga assimilata dalla squadra, perchè se giochi così con l’ultima in classifica, allora a Napoli che ci andiamo a fare. Mandiamoci direttamente la Primavera…”

Luca Fallica (Roma Radio): “La partita di ieri è stata una grande sofferenza. Nel secondo tempo quando ho visto il tabellone che segnava 75′ avevo quasi tirato i remi in barca. Poi invece ci sono stati questi due lampi che hanno ridato felicità a uno stadio incredibile, che sembrava quello degli anni 80, c’era più gente ieri che a Roma-Barcellona… Abbiamo vinto la partita, e lo abbiamo fatto col carattere, la cosa che abbiamo in più quest’anno. Metto il carattere, ma anche la parte atletica: ieri la Roma ha giocato contro una squadra che aveva 13 partite in meno sulle gambe, e la differenza non si è vista, anzi…dal punto di vista della brillantezza siamo stati migliori noi. Non ho dubbi sul fatto che il problema non sono le gambe, ma la testa…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Alle grandi che stanno in testa al campionato tremano le gambe, chi va lassù trema, c’è poco da fare… Nella Roma due giocatori li vedo veramente stanchi: Abraham e Cristante. Il loro problema è che devono giocare sempre. Zalewski? E’ un gioiello. Per me il ruolo suo è dove gioco adesso, sono sette partite che gioca lì e secondo me ci si ritrova bene…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’amarezza del povero Mourinho che a fine partita dice di non parlare della Champions, ma che la Roma è da 5-8° posto, è la foto della situazione, punto, non c’è altro da dire. Poi c’è tutto il contorno. La cosa più incredibile è lo stadio pieno per partite risibili. Ieri la partita l’hai vinta meritatamente, però veramente poca roba. Speriamo che erano tutti a pensare al Bodo… Per quanto riguarda la diatriba con Sabatini, lui ha tirato quello che è da sempre: è una persona che non c’entra niente con l’ambiente Roma, perchè non ha idea di quello che sia la Roma, anche se fa sempre finta di dire di esserne innamorato. Per me fanno fede le sue dichiarazioni che fa da sempre a favore della sua squadra del cuore, la Lazio, e ieri è esploso. Lui non potrà mai avere empatia con un pubblico giallorosso che riempie uno stadio per una partita insignificante. Mi sembra di essere tornati agli anni 70, quando la Roma non si discuteva ma si amava, e c’erano sempre 70mila tifosi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Cosa mi è piaciuto ieri? Direi quasi niente. A me preoccupa un po’ che a prestazioni molto buone corrispondano due partite negative. La Roma ha sempre questa alternanza, dove ogni tanto te la porti a casa come ieri, e altre no come contro il Bodo. Zaniolo? almeno lui tira in porta… Pessima notizia la vittoria della Fiorentina, sia per il quinto posto sia perchè è molto difficile pensare che il Napoli possa perdere due partite consecutive nel suo stadio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Questa è la sesta o settima volta che la Roma rimonta nel finale, e questo dimostra che c’è sempre voglia di vincere le partite. Se Veretout fosse un giocatore recuperato completamente per questo finale di stagione sarebbe una splendida notizia, ma non so quanto possa essere indicativa la buona prova di ieri. 65mila tifosi allo stadio? E’ una cosa da far studiare sui manuali, Mourinho stesso non se lo spiega…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Mou ha fatto quello che fa spesso, per disperazione mette dentro tutti gli attaccanti e stravolge la squadra. Alla fine esci dallo stadio e dici: “Ma perchè devo vedere certe cose contro la Salernitana“, una squadra veramente modesta e poco strutturata. Io penso che il nostro sia un campionato livellato verso il basso. La Roma è una squadra che ha delle assenze enormi di testa e di gioco, e qui entra anche l’allenatore. Se la Roma gioca così contro il Bodo, che vale due volte la Salernitana, rischi. Se giochi così contro il Marsiglia, te ne fanno quattro…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Le parole di Sabatini? Non so che dire. La tv non è che inquadra sempre la panchina della Roma, per cui non so se è vero quello che diceva. Ma una cosa brutta c’è stata: qualcuno dalla panchina, e non hanno detto il nome, ha detto “ve ne andate in serie B”, che è una cosa inaccettabile. La Salernitana ha giocato una partita degnissima e non è giusto che uno scemo di turno se ne esca con una cosa del genere. Sulla partita, la Roma è in un momento un po’ di stanca…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Lo sfogo di Sabatini? Quel comportamento è un classico della panchina di Mourinho, lui fa sempre questa roba qui. E’ diventato famoso anche per questo, è un provocatore continuo. Poi è facile chiedere scusa quando vinci… La partita? E’ un dettaglio… La Roma è andata male, ma tanto c’è sempre una scusa: il campo di plastica, l’arbitro, il freddo… Alla fine le è andata bene, la Salernitana non poteva fare altro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sabatini dice che ogni volta che viene a Roma succede questo, ma io non sapevo ci fosse un pregresso… Io saluto Walter con grande affetto, ma qua sembra sempre che ogni cosa che succede è colpa di Mourinho…Io ho visto una partita molto tesa, decisa da episodi. Io non penso che Mourinho sia mal visto dai suoi colleghi, mi sembra che abbia con tutti un buonissimo rapporto. Ieri mi è piaciuto molto Sergio Oliveira, oltre a Smalling e un pochino Mkhitaryan, gli altri tutti sotto tono. E’ stata una Roma deludente, salvo per rimediare nei minuti finali, che non è la prima volta che le capita. In proiezione di giovedì non ne esci benissimo, ho visto una Roma molto stanca…”

