MOURINHO: “La squadra era stanca, è stata la vittoria della panchina. Felice per Perez, segnali importanti da Zaniolo”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Roma-Salernitana.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

Soddisfatto della reazione finale?

“Squadra stanca, non è facile giocare giovedì e poi domenica. Gasperini sicuramente sente lo stesso. Abbiamo cambiato la partita con gente fresca che ha dato energia alla squadra. La Salernitana ha dato tutto con onore. Per loro però era difficile reggere qualla intensità difensiva per 90 minuti. Abbiamo meritato, siamo la squadra che di più ha voluto vincere fino alla fine. Quello che è successo alla fine, loro hanno ragione e mi scuso da responsabile della mia panchina per qualche parole che è uscita”.

Quanto è importante per voi avere uno stadio pieno?

“I nostri giocatori devono sentire più responsabilità nei confronti dei tifosi, perchè è una cosa fantastica. Non siamo giocando per vincere lo scudetto. E’ veramente incredibile sapere che lo stadio sarà pieno giovedì per una partita decisiva. Complimenti anche ai tifosi della Salernitana che in seimila hanno sostenuto la loro squadra”.

La Conference la volete vincere. Oggi risposte importanti dai giocatori che sono entrati, non ha pensato a farli giocare subito?

“Noi allenatori pensiamo tanto, ma non è sempre facile. Se poi cambi troppo le cose vanno male e ci sentiamo colpevoli. La storia dei 5 cambi è veramente un aiuto. Sono felice per Perez, è un ragazzo fantastico che lavora come nessuno. Nel sistema tattico non riusciamo a trovargli una posizione, ma sono veramente felice, quel gol è quello che cambia la storia della partita”.

Contento di Zaniolo?

“Sono dispiaciuto per lui, ha fatto benissimo, ha cambiato la dinamica della partita e poteva fare due gol meravigliosi. La prima gliela para il portiere, nell’altra sembrava gol. Ma lui ha fatto bene, è tornato dalla nazionale con dei problemi. Ma oggi ha dimostrato forza e voglia, e questo per me è importante. Anche Veretout è tornato e ha dato qualità alla squadra, con Cristante che corre come nessuno e che gioca sempre. Per me oggi è vittoria dei ragazzi che erano in panchina”.

Ci crede al quarto posto?

“No, la Juve è troppo forte per perdere questo distacco. La Fiorentina ha fatto una grande vittoria, c’è un altro campionato tra il quinto e l’ottavo posto”.