ROMA-SALERNITANA 2-1: le pagelle del match

La Roma c'è e batte la Salernitana, anche se con molta più fatica di quanto ci si aspettasse. Finisce 2 a 1 grazie al ribaltone finale firmato da Carles Perez e Smalling.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – La barriera si apre in maniera inspiegabile al momento del tiro di Radovanovic e lui non può nulla. Nella ripresa salva il risultato con una paratona su Kastanos che vale tantissimo.

Kumbulla 5,5 – Soffre un po’ troppo la spinta propulsiva di Ederson. Dal 46′ Zaniolo 6 – Luci e qualche ombra. Il suo ingresso in campo dà sicuramente molto più peso e pericolosità all’attacco giallorosso, peccato però per il gol sbagliato nel finale che avrebbe evitato qualche patema d’animo ai tifosi.

Ibanez 6 – Prestazione non eccelsa ma comunque all’altezza della situazione, sia quando gioca a tre che a quattro.

Smalling 7 – Giocatore decisivo anche sulle palle inattive. Dà la svolta a una partita complicata con un gol dei suoi, facendo impazzire i 64mila dell’Olimpico.

Karsdorp 6 – Qualche buono spunto e un assist al bacio per Felix, sprecato malamente dal suo compagno di squadra.

Sergio Oliveira 6,5 – Tra i più positivi. Gioca una partita di buon livello, con diversi palloni riconquistati a centrocampo e un paio di lanci smarcanti falliti dagli attaccanti giallorossi. Dal 68′ Shomurodov 6 – Cerca di lasciare il segno nel match, e per poco non ci riesce con un assist sprecato da Zaniolo e un bel tiro in porta su cui ci mette una pezza Sepe.

Cristante 5 – Stanco. Ha il fiato corto, e si vede. Dal 74′ Veretout 6,5 – Confeziona un pregevole assist per il gol partita di Smalling.

Mkhitaryan 6 – Anche lui accusa un po’ troppo la fatica del doppio impegno ravvicinato con tanto di trasferta in Norvegia. Ma si impegna con grande abnegazione e nel finale è decisivo nell’azione del pareggio giallorosso.

El Shaarawy 5,5 – Altra prestazione deludente. Un solo spunto degno di nota in 68 minuti. Da uno con la sua tecnica ci si aspetta di più. Dal 68′ Zalewski 6 – Va in campo nel momento della riscossa giallorossa, entrando nell’azione che porta al gol dell’1 a 1.

Felix 5,5 – Prestazione altalenante. Bravo nel creare un po’ di vivacità all’attacco giallorosso con le sue accelerazioni, ma anche diverse scelte tecniche discutibili. Da matita blu il gol sbagliato di testa nella ripresa. Dal 68′ – Carles Perez 7 – Finalmente decisivo con un sinistro dei suoi, che stavolta si infila all’angolino e dà nuova linfa vitale ai suoi.

Abraham 5 – Molto deludente. Paga a caro prezzo la stanchezza accumulata e il fatto di giocare sempre. Speriamo si sia tenuto i gol per la partita di giovedì, perchè senza un Tammy al 100% la Roma perde tantissimo del suo potenziale offensivo.

JOSE’ MOURINHO 6 – Decide di cambiare poco dell’undici iniziale temendo un effetto boomerang sulla squadra, ma tanti dei titolarissimi oggi sono apparsi stanchi. I cambi, seppur confusionari, gli danno ragione e la Roma porta a casa una vittoria importante per classifica e morale.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini