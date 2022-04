NICOLA: “Soddisfatto dei ragazzi, hanno dato tutto. Peccato aver sbagliato il 2 a 0, sarebbe stata una botta per la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Davide Nicola, allenatore della Salernitana, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei campani ai microfoni di DAZN:

Come si legge questa partita?

“Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, stanno crescendo in maniera esponenziale, sono sempre più convinto che possiamo farcela, a patto che giochiamo con questo ardore e questa capacità di iniziare a leggere le partite. Avremmo potuto chiudere la partita sul 2-0, non lo abbiamo fatto ed è un demerito nostro. Tutto il resto sono molto soddisfatto dei ragazzi, hanno dato tutto e sono contento per i nostri tifosi che hanno visto una squadra che darà tutto fino alla fine”

Il centrocampo è cambiato totalmente.

“Sì, il nostro reparto del centrocampo è qualitativo di gente poco conosciuta ma che saprà stupire fino alla fine. Era una partita importante per venire in casa di un grande allenatore e una grande squadra. Portare via punti sarebbe stato un motivo di orgoglio oltre che per la classifica. Se la squadra ha questa qualità ed energia sono fiducioso, anzi dobbiamo arrabbiarci e fare meglio”.

Con l’uscita di Ribery e Ranieri sembra che sia venuta più paura.

“Purtroppo quando mi hanno chiesto il cambio, Ranieri aveva un indurimento, non si poteva fare diversamente. Anche l’uscita di Mazzocchi e Obi, che mi ha dimostrato di poterci contare, abbiamo dovuto fare delle sostituzioni. È la dimostrazione che ognuno può essere utile, la mentalità di chi entra deve essere la stessa. Alcuni sono avanti, altri devono migliorare sotto il punto di vista della mentalità. Non posso criticare nessuno, mi dimostrano che credono in quello che facciamo e mi basta al momento”.

Ieri ha detto che ‘dobbiamo alzare l’asticella delle ambizioni’, si fa così?

“Credo che per chi è in classifica come noi non ci siano altri percorsi. L’obiettivo numero uno era creare un’identità, sono convinto anche dopo oggi che possiamo fare ancora meglio. Voglio vedere abnegazione, entusiasmo per quello che stiamo facendo. Sono convinto che basta una vittoria per trovare continuità di risultati”.