Curva Sud contro i Friedkin, prosegue la contestazione: “Schifati da questa dirigenza”

NOTIZIE AS ROMA – E’ proseguita anche ieri la forte contestazione della Curva Sud nei confronti della proprietà americana.

Il settore più caldo del tifo romanista ha scelto di entrare in ritardo dentro lo stadio e prima di fare ingresso in curva (completamente vuota nel primo quarto d’ora di partita) ha esposto uno striscione: “15 minuti di assenza perché siamo schifati da questa dirigenza“.

La protesta è proseguita anche dopo l’ingresso dei tifosi, con l’esposizione di un altro striscione: “Friedkin la vostra assenza è talmente palese, che a parlare ci avete mandato un francese“, facendo riferimento al ds Ghisolfi.

Anche la squadra non è stata risparmiata: fischi a Zaleski e Cristante al momento dell’uscita dal campo, così come a tutti i calciatori che a fine partita si sono cautamente avvicinati alla Sud per ringraziare i tifosi.

Fonti: Corriere della Sera

