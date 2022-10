Curva Sud Pietralata: stesso numero di seggiolini, gli abbonati non cambieranno posto nel nuovo stadio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cominciano a filtrare le prime novità riguardanti lo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata nel 2027, una data non casuale visto che il club festeggerà in quell’anno il centenario della sua nascita.

L’impianto, come già anticipato ieri, sarà di 61mila posti che potranno diventare 65mila nel caso di grandi eventi, come le finali di Champions che lo stadio potrà ospitare vista la capienza allargata. I Friedkin vogliono realizzare un gioiello che possa diventare una pietra angolare per tutti gli stadi del futuro.

Non sono previsti invece cambiamenti per la Curva Sud, che sarà riprodotta in scala 1 a 1 e potrà contenere dunque lo stesso numero di persone previste attualmente all’Olimpico. Tutti gli abbonati in questo modo avranno garantito lo stesso posto.

L’altra grande novità sarà la realizzazione di un enorme area “green” dove saranno impiantati 3mila nuovi alberi che sorgerà tra lo stadio e l’Ospedale Pertini. Per quanto riguarda i trasporti, la Roma vorrebbe portare più della metà dei tifosi a vedere le partite con i mezzi pubblici: l’obiettivo è stipulare accordi con ATAC e Ferrovie dello Stato.

Fonti: Il Tempo / La Repubblica