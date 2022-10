ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La UEFA ha reso noto chi sarà l’arbitro della delicatissima sfida tra Roma e Betis, valida per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League e in programma giovedì alle ore 21.

Il direttore di gara sarà lo sloveno Matej Jug, che sarà affiancato dagli assistenti Matej Žunič e Manuel Vidali.

Il IV uomo, invece, sarà David Smajc. Il VAR è stato affidato all’olandese Pol van Boekel, mentre l’assistente VAR sarà Dennis Higler, suo connazionale.