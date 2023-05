AS ROMA NEWS – Un lampo infiamma l’Olimpico in una notte di metà maggio. E la Roma, trascinata da un pubblico da brividi, è ancora lì, a lottare per un sogno le cui coordinate portano a Budapest.

A dividere i giallorossi dalla finalissima di Europa League è solo una partita, quella di ritorno, che si giocherà alla BayArena di Leverkusen tra una settimana. I ragazzi l’affronteranno con un piccolo vantaggio, quell’uno a zero portato a casa ieri sera nonostante le mille limitazioni (per dirla alla Mourinho) con cui anche ieri la squadra ha dovuto fare i conti.

Il Bayer si arrende davanti alla tenacia dei suoi avversari e concedere il primo round alla Roma. E pensare che l’avvio di partita lasciava presagire un finale di serata molto diverso: nei primi sette minuti i tedeschi creano le due palle gol migliori del loro match, andando a un passo da una rete che avrebbe cambiato faccia alla sfida di ieri, ma anche alla semifinale stessa.

La Roma, dopo lo sbandamento inziale, trova la forza di ricompattarsi e riprendere in mano l’inerzia del match. La squadra, priva anche ieri dei suoi uomini migliori, chiude bene i varchi ai velocisti del Bayer, e comincia a sorniona ad avvicinarsi dalle parti di Hradecky, che compie un autentico miracolo sul colpo di testa a botta sicura di Ibanez.

La partita scorre via senza grosse emozioni, pur restando vibrante in mezzo al campo. L’equilibrio si spezza al minuto 63: Bove, anche ieri il migliore in campo, recupera un gran pallone sulla trequarti avversaria con controllo di petto ad anticipare l’avversario, poi ne salta un altro in piena corsa, quindi offre la palla ad Abraham che in area si gira e calcia in porta. La respinta del portiere polacco è di fatto un assist al bacio per il giovane centrocampista giallorosso, che col sinistro non gli lascia scampo.

L’Olimpico esplode. Per Bove è il primo gol in carriera realizzato in Europa. Sull’onda dell’esaltazione, il centrocampista cerca anche il raddoppio con una mezza rovesciata volante che però non inquadra la porta. Il Bayer, colpito nel vivo, cerca di reagire ma spaventa i giallorossi solo con un pallone vagante in area sul quale Rui Patricio non è perfetto in uscita bassa.

Il fischio finale di Oliver viene accolto con soddisfazione da parte dei giocatori, ma anche dal pubblico romanista: il primo scoglio, forse quello più difficile, è stato superato. In Germania sarà di sicuro più dura, ma la Roma parte con un piccolo vantaggio, e la speranza che tra una settimana possano tornare in condizione gli elementi più importanti di questa squadra. A partire da Wijnaldum e Dybala, che ieri sono riusciti a giocare solo il quarto d’ora finale, palesando una forma fisica ancora lontana da quella migliore. Se poi anche Smalling dovesse farcela, allora la squadra avrebbe una certezza in più.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini