Roma, tentazione Primavera: col Bologna cambi obbligati, ma la panchina è cortissima

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è tempo per rifiatare. La Roma, dopo la bella vittoria ottenuta ieri contro i tedeschi del Bayer, deve rimettere la testa sul campionato e pensare alla trasferta di Bologna.

Non sarà facile ritrovare energie e motivazioni, ma la squadra non può ancora mollare la lotta al quarto posto, che al momento sembra difficilmente raggiungibile. Andando però a guardare bene la situazione in classifica, l’obiettivo Champions non può essere ancora accantonato: la Juventus sarà con ogni probabilità nuovamente penalizzata, e il Milan, distante tre punti, è in affanno.

I rossoneri domani saranno di scena sul campo di uno Spezia con l’acqua alla gola e dovranno fare i conti con le scorie che lascerà il derby europeo contro l’Inter. Se la squadra di Pioli non dovesse vincere, la Roma domenica potrebbe riaprire il discorso quarto posto a Bologna.

Il problema è che anche i giallorossi dovranno fare i conti con le assenze e una rosa che si sta facendo sempre più esigua. In difesa non ci sono ricambi: Mancini, Cristante e Ibanez dovranno fare gli straordinari in attesa del rientro di Smalling. Sulle corsie esterne invece è scontato il rientro di Zalewski, che farà rifiatare Spinazzola.

A centrocampo la coperta è cortissima: probabile l’impiego di Camara al posto di Bove, ma anche Matic deve riposare. Se Wijnaldum non sarà in grado di giocare dal primo minuto, occhio al giovanissimo Tahirovic.

Anche in attacco sono attesi cambi: Solbakken tornerà a giocare titolare, staffetta per Belotti e Abraham. Paulo Dybala avrà spazio molto probabilmente a partita in corso. Pellegrini sarà chiamato agli straordinari. Le alternative? I Primavera: da Missori a Pisilli, da Cherubini a Volpato, la panchina giallorossa al momento offre solo questi ricambi.

