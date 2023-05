Zazzaroni: “So da tempo che Mourinho vuole andare via, la pazienza ha retto fino a un mese fa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e giornalista “vicino” a Josè Mourinho, torna a parlare del futuro dell’allenatore giallorosso nell’editoriale di oggi dal titolo “La notte del bambino“.

L’analisi è ovviamente incentrata sulla serata magica di Edoardo Bove, uno dei tanti Primavera che Mou ha lanciato in prima squadra dal suo arrivo nella Capitale. Ma sono le parole che Zazzaroni riserva sul futuro del portoghese dentro Trigoria ad attirare l’attenzione.

Parole che non lasciano molto spazio all’interpretazione: “So da tempo che lo Special vuole andar via: la pazienza ha retto fino a un mese fa“, scrive il direttore del Corriere dello Sport nell’editoriale apparso oggi sulle colonne del quotidiano sportivo romano.

“Una società seria e riconoscente lo convocherebbe stamattina in sede e gli offrirebbe tre anni di contratto e la piena autonomia sul mercato, un mercato peraltro penalizzatissimo dal FPF – scrive Zazzaroni -. Ma questo è solo un sogno. No, non un sogno personale, ma di chi ha ben presenti la grandezza del tecnico e le dimensioni del vuoto che lascerà“.

Fonte: Corriere dello Sport