“ON AIR!” – CORSI: “Questa Roma è un incubo per porci e laziali”, ROSSI: “Squadra commovente e epica”, FOCOLARI: “Ma il Bayer mi è sembrato poca cosa”, PUGLIESE: “Abbiamo bisogno di Mou, Friedkin in colpevole ritardo”

David Rossi (Rete Sport): “Roma per certi versi commovente, per certi versi epica: sul campo abbiamo riconosciuto le difficoltà di questa squadra, dopo sette minuti potevano stare sotto due a zero…il Bayer ha avuto due rigori in movimento, soprattutto il secondo, non so come abbia fatto a mandarla fuori. La Roma sta giocando coi resti, ma abbiamo visto un grande attaccamento alla maglia. Sono rimasto impressionato dalla partita di Lorenzo Pellegrini, che non avrà giocato una partita raffinata, ma ieri era partita da spada più che da fioretto, e lui ha giocato da capitano: ha preso tanti calci, e credo che ieri non si possa dire che non abbia interpretato al meglio lo spirito che c’era nello stadio. La sua prestazione è la fotografia della prestazione della Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Calma, perchè non è fatto niente. E’ finito solo il primo tempo. La Roma è questa, non abbiamo visto niente di diverso da quello che ci aspettavamo, e in queste condizioni mi sembra già tantissimo. Speriamo che tra una settimana qualcuno di quelli che ieri non c’è stato possa esserci. La Roma ha delle possibilità dopo la partita di ieri, ed è l’unica delle italiane ad aver vinto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Non possiamo ancora dire niente, c’è ancora un ritorno da fare. In tanti stanno tifando per i tedeschi, perchè questa Roma è un incubo per molte persone. I laziali si domandano: “Non è che questi fanno un’altra finale?“. Poi ci sono i porci, che sono peggio dei laziali, sono quelli che tifano contro e non possono festeggiare per altre squadre: odiano la Roma, odiano Mourinho… Sta storia della Roma è sempre nel segno di Mou: abbiamo giocato con i calciatori contati, è una squadra che ce la mette tutta. Siamo tornati ai tempi di Radice, una squadra non fortissima, ma che i giocatori li aveva e ce la metteva tutta. Io capisco che Friedkin sta facendo tutto per fare lo stadio, è anche giusto, ma se facesse anche firmare Mourinho…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Cristante è un giocatore forte, importante, si nota quando manca. E’ intelligente, ti sa dare equilibrio e ritmo. Forse non è un giocatore da 7, ma sempre da 6,5. Mancini è cresciuto tanto come autostima e controllo della sua irruenza, Mou con lui ha fatto un grande lavoro a livello mentale. Mourinho? Fossi nella proprietà dopo la partita di ieri sera lo convocherei e gli direi: “Ti vuoi giocare la semifinale di ritorno? Allora firma il rinnovo di contratto, e se non lo fai entro giovedì quella partita la va a fare Guidi…“. Questo per dire: ma cosa gli vuoi dire a questo allenatore? Lo dovevi aver già convocato, parlato, programmato tutto. Ora che sei in colpevole ritardo, cerca di recuperare nel miglior modo possibile. Di un condottiero così la Roma ne ha bisogno anche il prossimo anno…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “I contributi che hanno dato ieri Bove e Pellegrini giocando da intermedi è stato fondamentale. Mou ha studiato la partita per impedire ai tedeschi di giocare come preferiscono, e c’è riuscito. Oltre al cuore c’è una presenza importante sul piano tattico, e questo va riconosciuto alla squadra ma anche all’allenatore…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I calciatori ieri hanno dato tutto. Ci sarebbe bisogno di tirare il fiato col Bologna, ma non so se ci sono alternative. Per il ritorno devi avere tutti al meglio. Il Bayer non sembra avere tante varianti nel suo gioco, ma ho l’impressione che in casa possono cambiare marcia e sarà ancora più dura. Spero nel recupero di Smalling, anche se Cristante se l’è cavata bene. Con l’inglese riporteresti un giocatore in più a centrocampo, perchè non ci sono proprio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Vittoria meritata. La Roma è stata fortunata all’inizio, il Leverkusen ha sbagliato due occasioni, la seconda è clamorosa. Ma poi la Roma ha preso il pallino del gioco e non l’ha lasciato più. Una Roma così incerottata ha ottenuto un risultato prezioso, sperando che nel ritorno ci siano più titolari. Ma il Bayer mi è sembrato poca cosa, un calcio compassato, mi sono sembrati veramente modesti. Sono convinto che la Roma recuperando qualcuno vincerà anche la prossima. Nella partita di ritorno Dybala e Wijnaldum dovrebbero avere almeno 30-40 minuti. Per quello che abbiamo visto ieri, i due non sono in grado di giocare, ma in una settimana le cose possono cambiare… Bove l’ho conosciuto e mi ha fatto una bellissima impressione: ha testa, è umile e sta crescendo nella maniera giusta. Percentuale di qualificazione alla finale? Dico 55%…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma mi è piaciuta molto, non solo carattere, ma anche organizzazione tattica, accorta ed efficace. Merito di Mou che nel momento delle difficoltà sa esaltare certe caratteristiche dei suoi giocatori. Io non so se il Bayer sia una squadra modesta o se è la Roma che l’ha resa modesta, perchè poi ci sono meriti di chi hai davanti. Davanti alla Roma tutti sembrano peggiori di quello che sono, è successo anche con la Real Sociedad. Alla BayArena non sarà scontata, è un campo difficile, ma la Roma è favorita. Bove ha dimostrato di avere grandi qualità e personalità, e nei meriti di Mou c’è anche quello di aver lanciato diversi ragazzi. Dybala e Wijnaldum? Sono giocatori importantissimi, ti fanno la differenza. L’olandese era un grande centrocampista, non lo abbiamo potuto apprezzare in pieno ma è uno che poteva fare la differenza. Ora hai la prospettiva di poter giocare la finale, e con tutto l’arsenale a disposizione la Roma può davvero mettere paura a Juventus o Siviglia…”

