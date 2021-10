Da Reynolds a Kumbulla, l’esercito degli investimenti “bruciati” in pochi mesi. E ora la Roma che ci fa?

AS ROMA NEWS – C’è un esercito di calciatori che Josè Mourinho, con l’ampia corresponsabilità dei ragazzi stessi, ha letteralmente bruciato in 90 minuti. Giocatori sui quali la Roma aveva investito, e che ora non sembrano più nemmeno capaci di giocare contro formazioni semi sconosciute.

Parliamo soprattutto di calciatori giovani, come l’americano Bryan Reynolds, per il quale la Roma ha speso l’incredibile cifra di oltre 11 milioni bonus compresi, o come l’albanese Kumbulla, uno degli acquisti di punta del mercato fatto dalla Roma durante il passaggio del club da Pallotta ai Friedkin nell’estate del 2020.

Ma anche di promettenti giocatori provenienti dal vivaio, come Riccardo Calafiori, che a inizio stagione sarebbe dovuto essere il sostituto di Spinazzola, prima che il terzino si infortunasse e costringesse Pinto a tornare sul mercato per acquistare Vina. Ora il giovane ex Primavera ha compiuto un triplo passo indietro, con Mou che gli preferisce l’uruguagio anche dopo logoranti impegni con la nazionale e lunghi viaggi transoceanici in prossimità delle partite.

Bruciati anche i centrocampisti non più giovanissimi come Villar, 23 anni, e Diawara, che di anni ne ha 24, due giocatori che con Fonseca sembravano destinati a diventare punti di forza della squadra giallorossa e che ora non sembrano essere in grado di dare un seppur minimo contributo alla causa.

Discorso leggermente diverso per Carles Perez, altro calciatore spagnolo portato a Roma da Petrachi nel mercato di riparazione di gennaio 2020: per Mou è una riserva che può rappresentare un valido ricambio, ed infatti ieri è stato uno dei pochissimi a mettercela tutta. Chi invece continua a deludere è Stephan El Shaarawy: a lui lo Special One ha dato fiducia, che però il Faraone non sta ripagando appieno con prestazioni troppo discontinue e spesso non all’altezza.

Fuori da questo discorso invece Borja Mayoral, attaccante che non piace troppo al portoghese: lui però non è un patrimonio della Roma, essendo ancora di proprietà del Real Madrid, club in cui farà ritorno la prossima estate. Sempre che il rapporto con Mou non si concluda già dal prossimo gennaio.

Una sorte che potrebbe toccare a molti dei giocatori sopra elencati. Ma con quale mercato? Il valore dei vari Villar, Diawara, Reynolds e Kumbulla è letteralmente precipitato dopo le parole di Mou e queste ultime apparizioni in campo. Un problema che forse non appartiene al tecnico, che attende rinforzi pesanti già dal prossimo inverno, ma che di sicuro interessa la Roma. Per Pinto cedere certi giocatori evitando minusvalenze appare ormai semplicemente impossibile.

