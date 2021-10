Napoli, lesione al gluteo per Manolas: salta la Roma. Ok Zielinski

AS ROMA NOTIZIE – Il difensore del Napoli Kostas Manolas, uscito per infortunio in occasione del match contro il Legia Varsavia, come riportato dal club partenopeo, in seguito ad esami strumentali, ha riportato una lesione di basso grado del grande gluteo destro.

Non sarà dunque recuperato per il match contro la Roma, in programma domenica 24 alle 18.

Recupera invece Zielinski, che oggi ha svolto l’intera seduta in gruppo. Per Ounas invece allenamento personalizzato in campo.