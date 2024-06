Da Tiago Santos a Kalimuendo: ecco la linea verde di Ghisolfi per la Roma

NOTIZIE AS ROMA – Stop all’utilizzo smodato dei prestiti. Più peso, invece, a giovani di proprietà con fame agonistica che possano essere valorizzati da De Rossi per farli sentire maggiormente legati alla causa. Costruendo, con loro, la Champions del domani proprio sul modello vincente del Bayer Leverkusen di quest’anno.

Questo il nuovo progetto impostato dai Friedkin, che Ghisolfi e De Rossi stanno seguendo fedelmente sul mercato. Una strada che punta allo stesso tempo al rispetto del Financial Fair Play, strumento importante verso la sostenibilità economica, in ragione dei paletti del settlement agreement dell’Uefa sottoscritto dal club giallorosso nel 2022. Accordo per il quale la Roma si è impegnata a mantenere sotto controllo il costo della rosa e il bilancio, con l’obbligo a fine 2026 di non superare i 60 milioni di euro di deficit aggregato con obiettivi intermedi da rispettare (attraverso costo dei giocatori, ammortamenti e plusvalenze in caso di vendita).

E allora eccoli i giovani su cui Ghisolfi sta lavorando da settimane. Sulle fasce i nomi più caldi, oltre a quello di Bellanova (24 anni), sono Guela Doué (21 anni) del Rennes, Tiago Santos (21 anni) e Bafodé Diakité (23), entrambi di proprietà del Lille. A centrocampo invece De Rossi ha indicato in Matteo Prati (20 anni) l’uomo giusto su cui investire per il presente e per il futuro della Roma.

In attacco, sia per gli esterni offensivi che per la punta centrale, si guarda ancora ai giovani. Per le ali, oltre a Chiesa, è forte la candidatura di Matias Soulè, 21 anni, di proprietà della Juventus. Per il centravanti l’elenco è decisamente più lungo: Omorodion (20), Kalimuendo (22) e Jothanan David (24) i nomi ricorrenti nella testa di Ghisolfi. A cui potrebbe aggiungersi Andrea Pinamonti, 25 anni, centravanti di scorta su cui la Roma sta facendo un pensierino per rimpiazzare i vari Belotti e Shomurodov, destinati ad essere piazzati altrove.

Fonti: Gazzetta dello Sport

