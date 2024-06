E’ fatta per Sangaré: partirà dalla Primavera. L’affare con Ramadani apre le porte a Chiesa (e non solo)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ fatta per Buba Sangaré, 17 anni ad agosto, terzino destro del Levante che la Roma ha deciso di acquistare per poco più di un milione di euro, inserendo una percentuale del 10% sulla futura rivendita del giocatore da destinare al club spagnolo.

Il terzino sarà inizialmente aggregato alla Primavera, ma De Rossi gli terrà più di un occhio addosso. Possibile che il tecnico decida di portarlo in prima squadra durante il ritiro per valutarlo da vicino e capire se il ragazzino è già pronto per giocare con i grandi o se necessita di un periodo di apprendistato con le giovanili della Roma.

Ma l’affare Sangaré, assistito dalla JCR Sport, agenzia satellite di quella ben più famosa, la Lian Sport Group di Fali Ramadani, è da considerarsi solo un antipasto di quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Qualche giorno fa infattii Souloukou, Ghisolfi e De Rossi si trovavano in riunione con il noto agente in un prestigioso hotel nel centro della Capitale per trattare non certo Buba Sangaré, ma Federico Chiesa e altri possibili innesti in rosa. E allora non è difficile immaginare che un’operazione possa essere di fatto collegata all’altra. O quantomeno favorita anche dall’inserimento di un ragazzo di prospettiva e di talento, ma che naturalmente non è stato preso per essere inserito adesso in prima squadra.

Parlare di un “acconto” per Chiesa sarebbe indelicato e prematuro, ma non è la prima volta che vengono svolte operazioni in sinergia con un agente per favorire un doppio investimento, o addirittura triplo. Alla Roma è accaduto giusto due stagioni fa, con l’arrivo di Tahirovic e, qualche mese dopo, di Matic e Svilar a parametro zero: tutti assistiti dalla stessa agenzia. Ramadani può quindi aver consigliato Sangaré e intanto portato avanti trattative parallele: Chiesa è il nome per il quale De Rossi sarebbe pronto a fare follie, ma nei discorsi sono entrati anche Fresneda, terzino dello Sporting, e Banza punta del Braga.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport

