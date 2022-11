Da Tirana al Torino: storia di una Roma che non cresce. E Mou chiede altri acquisti

AS ROMA NEWS – Da Tirana al Torino. Un viaggio non poi così lungo, ma che consegna a Mourinho una Roma che è rimasta troppo uguale a sé stessa: classifica intatta (sesto posto è stato lo scorso anno, sesta la posizione occupata dai giallorossi alla pausa), soliti vizi e una mancata crescita che preoccupa.

Da Mancini a Cristante, da Spinazzola a Pellegrini, da Zaniolo a Abraham: nessuno dei protagonisti più attesi ha dato le risposte di crescita che tutti si attendevano. La vittoria di una coppa sarebbe dovuta a servire non solo a riempire una bacheca paurosamente vuota, ma anche a far crescere dentro la squadra il germe della famosa “mentalità vincente” che manca a questi ragazzi.

Ma a pochi mesi da trionfo in Conference, la vecchia guardia ha deluso. Nessuno dei “leader” di questo gruppo ha dato segnali di crescita. Anzi: a preoccupare è l’involuzione di quasi tutti i migliori in rosa: Abraham sembra il fratello scarso del calciatore ammirato la scorsa stagione, Pellegrini è tornato sotto il rendimento altissimo dell’anno precedente, Zaniolo fatica a confermare le promesse, Spinazzola è pesantemente limitato dal grave infortunio avuto al tendine d’Achille.

Il tempo per recuperare c’è, non essendo arrivati nemmeno a metà campionato, ma l’involuzione della Roma è sotto gli occhi di tutti. Anche del suo allenatore che ammette come “manca qualcosa di fondamentale rispetto allo scorso anno”. Una spiegazione che non può limitarsi a Dybala sì, Dybala no.

La Roma si è seduta sulla vittoria di Tirana, ai giocatori sembra mancare la voglia di innalzare il proprio livello. Coccolati dai sold out ma bloccati nel vincere di fronte a loro. E l’ingresso in campo di Dybala contro il Torino, più che sottolineare la grandezza dell’argentino, ha acceso i riflettori sulla pochezza degli altri.

Mourinho questo lo ha capito e ha iniziato a mettere i calciatori di fronte alle loro responsabilità. Ma come si migliora un qualcosa che è uguale da quattro anni? Per il tecnico portoghese la risposta è semplice: comprando grandi calciatori come Dybala e Wijnaldum, due giocatori che la Roma spera di riavere al 100% a gennaio. Difficile però che Pinto possa regalare un altro acquisto di quel livello nel mercato di riparazione che sta per cominciare.

