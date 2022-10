Da Verona al derby: una settimana decisiva per la Roma

AS ROMA NEWS – Sette giorni decisivi. Sia per il cammino in campionato, ma anche e soprattutto per quello in Europa. La Roma comincia la sua settimana con lo scontro in terra veneta affrontando un Hellas che arriva a questa sfida avendo perso ben sei partite consecutive.

La classifica è disastrosa per i ragazzi di Bocchetti, che domani giocheranno dunque col coltello tra i denti. I giallorossi però, dopo il ko con il Napoli, non possono permettersi altri passi falsi: le vittorie di Juventus e Inter di ieri riavvicinano le due pretendenti alla zona Champions, con i nerazzurri che al momento sono tornati davanti.

Oggi toccherà a Lazio e Milan: i ragazzi di Sarri affrontano la Salernitana in casa e non dovrebbero avere grossi problemi, più complicata la sfida dei rossoneri a Torino contro i granata di Juric. La Roma deve centrare i tre punti se vuole restare agganciata al treno delle prime. Specialmente perchè domenica prossima avrà un derby importantissimo in chiave Champions, e arrivarci con troppi punti di distacco renderebbe quella partita di vitale importanza.

In mezzo alle due sfide di campionato c’è però lo spareggio di giovedì contro il Ludogorets, un impegno che toglierà energie mentali e fisiche alla Roma: non vincere contro i bulgari significherebbe retrocedere in Conference, un fallimento vista la difficoltà del girone. Ma la Lazio non avrà vantaggi, dovendo giocarsi la stessa posta in palio sul campo del Feyenoord.

Mou non sembra intenzionato a fare turn-over, ma delle piccole rotazioni dovute alla condizione fisica di alcuni calciatori (Karsdorp, Celik, Spinazzola, Matic) e alle squalifiche (Mancini). Per il resto spazio ai migliori, con Smalling, Cristante, Pellegrini e Abraham destinati a giocarle tutte.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini