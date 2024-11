Dagospia: “I Friedkin si trovano a Ladispoli in incognito, alloggiano in un hotel di lusso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I Friedkin non dovrebbero fare molta strada per tornare a Roma: stando a quanto riferisce Dagospia, i due texani già nei pressi della Capitale, in modalità incognito.

Il sito racconta infatti che Dan e Ryan si troverebbero nel famoso hotel di Ladispoli dove hanno alloggiato anche all’inizio della loro esperienza romana affittando un intero piano. Si tratta di “La posta vecchia”, un albergo di lusso della località di mare alle porte della città.

I Friedkin starebbero dunque decidendo il futuro tecnico della squadra già nei pressi della Capitale, pronti a rientrare a Trigoria una volta individuato il nome del nuovo allenatore per il nuovo corso giallorosso.

Fonte: Dagospia

