DaGrosa-Roma, i giornalisti francesi: “Basiti dalla notizia. A Bordeaux era odiato”

AS ROMA NEWS ULTIME – Grande curiosità ha suscitato l’articolo apparso oggi su “La Repubblica” (LEGGI QUI) riguardo alla possibilità che l’americano Joseph DaGrosa possa entrare nella Roma dopo il no di Pallotta all’offerta avanzata nei giorni scorsi da Dan Friedkin.

I fari si sono puntati subito sull’imprenditore statunitense che ha già avuto un trascorso nel calcio e che sembra ancora interessato a investire ancora nel mondo del pallone. Ma dalla Francia, racconta il giornalista Andrea Di Carlo in un tweet, alcuni cronisti sportivi transalpini si sono detti basiti di fronte alla possibilità che DaGrosa possa davvero subentrare alla guida della Roma.

L’ex numero uno del Bordeaux non ha di certo lasciato un grande ricordo oltralpe: la sua esperienza come azionista di maggioranza del club francese è durata pochissimo, nemmeno un anno, ed è raccontato come “odiato dai tifosi” per scelte di mercato poco comprensibili. Per questo i giornalisti francesi lo bollano come un semplice business-man che conosce poco la materia calcistica.

Diversi colleghi francesi basiti dalla news che vorrebbe #DaGrosa interessato alla #ASRoma.

Odiato daI tifosi del #Bordeaux, tante scelte sul mercato incomprensibili: viene etichettato come un businessman con poca conoscenza della materia. Se il buongiorno si vede dal mattino… — Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) June 3, 2020

Inoltre il modello a cui sembra ispirarsi il newyorkese è già ben noto da queste parti: puntare su giocatori giovani e di prospettiva da rivendere a cifre decisamente superiori una volta esplosi. Insomma, non un grande biglietto da visita per Joe DaGrosa: i tifosi della Roma rimproverano le stesse cose all’attuale presidente James Pallotta, e il possibile approdo del newyorkese come partner del bostoniano non sembra partire nel migliore dei modi.