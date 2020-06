“ON AIR!” – MORONI: “DaGrosa? Un rischio per la Roma, noi cerchiamo altro”, RENGA: “E’ un altro affarista come Pallotta”, PETRUCCI: “E non mi sembra nemmeno più ricco”, CORSI: “Club ostaggio di una banca”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Siccome in questi ultimi mesi per noia e sfinimento non ne potevo più di ripetere le stesse cose, ho smesso un po’ di combattere e non per difendere questo o quello, ma per raccontare la realtà. Io cosa dicevo qualche tempo fa: arrivasse Friedkin questa sera, quantomeno se serve a ricompattare l’ambiente. Però si continuano a raccontare inesattezze. Noi critichiamo quello che va criticato, senza parlare per slogan…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Non credo che DaGrosa sia considerato più ricco di Pallotta nell’ambiente finanziario, tanto per avere un termine di paragone. Poi magari mi sbaglio ma ho questa impressione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è ostaggio di una banca, perchè è arrivato Pallotta. Se fosse arrivato uno serio questo non sarebbe successo. La Roma? Ero convinto che la gente alla fine se la vedrà, anche se con un altro occhio. Però poi quando abbiamo aperto le dirette metà degli ascoltatori ha detto che non l’avrebbe vista, tanta gente lo faceva non tanto per il lockdown, ma per Pallotta…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Se si riaprono i cinema e i teatri, allora allo stadio Olimpico i 15 mila abbonati potrai farli rientrare. Secondo me se i dati continuano così, a luglio i tifosi di nuovo all’Olimpico è una cosa che dobbiamo assolutamente pretendere…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “La gente chiede di liberarli da Pallotta? Il dramma è che è lui che se ne deve andare. La Roma è di proprietà di un signore che per andarsene deve trovare un altro che gli dà i soldi. Noi aspettiamo che arrivi uno meglio di lui, perchè qua c’è il rischio di sto DaGrosa…a me non piace…lui vuole fare una piattaforma di 2-3 squadre che scoprono i giovani e li rivendono alle grandi, mentre noi vogliamo l’esatto contrario…”

David Rossi (Roma Radio): “Sui contagi cifre molto confortanti, si va verso la totale assenza. Mancano tre settimane a Roma-Sampdoria. Ieri c’è stata una partitella di quasi un’ora…c’è chi dà addirittura Zappacosta come titolare. Anche Zaniolo è descritto come molto attivo. E’ indice che probabilmente chi dovevamo recuperare stanno bene, sono belle notizie, anche se poi il ritmo partita è un’altra cosa…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Ci aspetta una partita dietro l’altra, e più la rosa è a disposizione e più Fonseca potrà fare rotazioni. Fermo restando che non mi aspetto rivoluzioni da una partita all’altra, non è che vedremo undici titolari diversi di partita in partita. In alcuni ruoli si corre più che in altri, si sprecano energie mentali soprattutto quando devi giocare in marcatura…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Oggi c’è la novità di un altro americano interessato, vedremo. Tuttosport oggi parla di scambio tra Zaniolo e Bernardeschi…dalla Juve il giocatore è sparito, ma parliamo sempre di un nazionale, di un giocatore importante…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Scambio Zaniolo-Bernardeschi? E’ una questione di plusvalenze. E non sarebbe solo legato a quei due giocatori, ma anche a Mandragora, Cristante, Rugani e Kluivert… Se a ognuno di questi dai un valore superiore con le plusvalenze hai svoltato. E’ la stessa cosa successa l’anno scorso tra Pellegrini e Spinazzola. Quindi è possibile, si può fare, anche se a livello tecnico è ovvio che ci guadagna. Però alla Juve andrebbe i migliori, mentre alla Roma non arriverebbero i migliori… DaGrosa? Questo qui è stato azionista del Boredaux per pochi mesi, quando ha visto che non ci guadagnava se n’è andato…è un altro che va a caccia di affari, come Pallotta…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Balotelli alla Roma? Me l’ha detto un aspirante albatros…Aspettatevi da un momento all’altro la notizia che lui vorrebbe venire alla Roma. Ma è chiaro che la Roma non lo vuole… Lo scambio Bernardeschi-Zaniolo? Notizia che nasce da Tuttosport, è una cosa che vorrebbe la Juventus… La Roma ha bisogno di vendere, al contrario della Lazio, e se i giallorossi avessero Milinkovic davanti a un’offerta di 70 milioni la Roma lo venderebbe. La Lazio no. E’ tutto qui il discorso….”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Scambio Bernardeschi per Zaniolo? Ma cosa vuoi che ti dica…io non scambio niente, mi tengo il mio e lo rivaluto alla grande. Qua parliamo di un giocatore dalla potenzialità enorme e io faccio di tutto per tenermelo. Se poi questa società è obbligata a vendere, io non ci arrivo…io mi terrei i miei giocatori migliori, su questo non ci sono dubbi…”

Franco Melli (Radio Radio): “Scambio Bernardeschi-Zaniolo? Nessun romanista farebbe mai a cambio…Mi rifiuto di pensare che la Roma ceda anche Zaniolo, è l’ultima ancora di salvataggio…”

