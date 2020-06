Roma, quanto vali davvero? L’offerta di Friedkin era corretta

ULTIME NEWS AS ROMA – Dopo il no di Pallotta all’ultima offerta messa sul piatto da Dan Friedkin, sulla Gazzetta dello Sport (M. Iaria) oggi si interrogano sul reale valore della Roma e se il prezzo proposto dal magnate texano fosse o meno aderente alla realtà. E, da quanto risulta dalle analisi condotte dal quotidiano, sembrerebbe proprio che la proposta di Friedkin fosse congrua.

Per capirlo, scrive il quotidiano sportivo, viene in soccorso la valutazione d’impresa redatta di recente da Kpmg. Friedkin aveva sottoscritto a dicembre con la cordata di Pallotta, titolare dell’86,6% della Roma attraverso la As Roma Spv Llc, un contratto di esclusiva per l’acquisto della maggioranza. A causa del Covid-19 l’acquirente ha riformulato l’offerta: 575 milioni, di cui 490 come enterprise value e 85 di ricapitalizzazione.

Il numero da considerare ai fini del ragionamento portato avanti dalla Gazzetta dello Sport è quindi 490. L’enterprise value è la valutazione aziendale di una società ed equivale la somma degli apporti di capitale dei soci (equity ) e dei debiti. Tenuto conto dei debiti della Roma, pari a circa 300 milioni, il valore “grezzo” attribuito da Friedkin è di 190 milioni. Pallotta ha detto no. Se abbia fatto bene o male non può stabilirlo il giornale, perché il venditore è lui. Si può però giudicare l’offerta di Friedkin in linea con i fondamentali economico-finanziari della Roma. Secondo Kpmg la Roma valeva al 1° gennaio di quest’anno 602 milioni. Nel frattempo è scoppiata la pandemia.

La stessa Kpmg stima una svalutazione media per i club del 20-25% con un’incidenza maggiore per quelli che dipendono di più dal player trading e che sono più indebitati. Nel caso della Roma, ciò si traduce con una valutazione attuale attorno ai 450 milioni, che potrebbe tendere verso i 500 mettendo nel conto il progetto-stadio.

Spiega Andrea Sartori, global head of sports di Kpmg: «Bisogna sempre fare distinzione tra il concetto di valore e quello di prezzo, che spesso differiscono. Se parliamo di valore d’impresa, allora l’ultima offerta di Friedkin così come illustrata dai giornali è a mio avviso una valutazione aderente alla realtà. Ciò che va a impattare molto sul valore finale è il progetto dello stadio: quanto è più alta la probabilità di una sua realizzazione, tanto più è destinato ad aumentare il prezzo di transazione. Ovviamente anche la volontà e l’eventuale necessità di vendere avrà un impatto finale sul prezzo».

