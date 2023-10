Dai contatti con Tudor e Flick alla suggestione Conte: Friedkin riflette sul cambio in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Strano il destino di Tiago Pinto, a cui potrebbe presto toccare il compito di contattare il nuovo allenatore della Roma dopo aver difeso a spada tratta Josè Mourinho.

I Friedkin infatti spingevano per il cambio in panchina dopo il 4 a 1 di Marassi, una scelta che però non è stata condivisa dal gm. I proprietari per il momento hanno acconsentito a concedere altro tempo al tecnico, ma in caso di nuovo ko potrebbero decidere di non aspettare ancora.

Ecco allora che sono già partiti i primi contatti da parte del club con diversi allenatori: le nove mensilità rimanenti e la penale inserita nel contratto dello Special One non sono un problema per i Friedkin, lo è invece il panorama attuale dei tecnici disponibili.

Dopo Genova Tiago Pinto ha sondato il terreno con Igor Tudor, ex allenatore dell’Olympique Marsiglia, club americano molto vicino alla proprietà giallorossa. E con Christophe Galtier, ex Psg e Nizza, attualmente vicinissimo alla panchina dell’Al-Duhail. Da Trigoria una telefonata è partita anche direzione Argentina. Destinatario Marcelo Gallardo, vecchio pallino di Tiago Pinto.

Anche i Friedkin sarebbero scesi in campo, contattando l’ex ct tedesco Flick. Sondaggi rimasti tali, almeno per adesso. Perché questo senso di “seconda scelta” ha bloccato i proprietari americani dal cambio di guida tecnica, giudicando troppo rischioso cambiare in corsa senza avere in mano un allenatore di primo piano. Che potrebbe essere Antonio Conte, unico nome di grido attualmente su piazza.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport