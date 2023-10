Roma a Cagliari col rebus formazione: Mou pensa al cambio di modulo e al tridente pesante

NOTIZIE AS ROMA – Nonostante le assenze in difesa e a centrocampo che dovrebbero costringere l’allenatore a una formazione obbligata, oggi pomeriggio a Cagliari non sono escluse sorprese nell’undici giallorosso.

Tutto è legato al modulo e alla presenza di Houssem Aouar dal primo minuto: se Mourinho vorrà confermare il 3-5-2 utilizzato in questo avvio di stagione, l’algerino dovrà per forza di cose partire titolare con Bove come altra mezzala e Paredes in cabina di regia.

Una soluzione non scontata, sulla quale l’allenatore sta riflettendo con attenzione. Le parole pronunciate all’indirizzo dell’ex Lione da parte di Mou lasciano pensare a un possibile cambio di modulo per sopperire alle assenze congiunte in mediana di Pellegrini, Renato Sanches e Cristante, con quest’ultimo chiamato a giocare in difesa al posto degli infortunati Smalling e Llorente.

Qualora Mourinho decidesse di tenere fuori Aouar, dovrà optare per un ritorno al 3-4-2-1 con l’inserimento di uno tra El Shaarawy e Azmoun al fianco di Dybala, alle spalle di Lukaku unica punta. Ma non è escluso nemmeno il tridente pesante, con Belotti in campo nonstante la presenza della Lu-Pa dal primo minuto.

Fonti: Corsera / Il Tempo / Gasport / Il Messaggero / Corsport