Mourinho in bilico, a Cagliari si gioca la panchina

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho è appeso a un filo. Che potrebbe spezzarsi nel caso in cui la Roma dovesse perdere di nuovo, stavolta contro il Cagliari, che oggi pomeriggio (ore 18) ospiterà i giallorossi al Sant’Elia.

Una gara che si preannuncia delicatissima. I silenziosi Friedkin sono pronti a far parlare i fatti: i texani sono convinti di aver allestito una Roma da primi posti e non hanno affatto gradito i risultati della squadra in questo avvio di campionato. Tanto da pensare all’allontanamento di Mourinho.

La versione del Corriere dello Sport di ieri viene confermata nell’edizione odierna, ma confermata anche da altri giornali, come La Repubblica. I texani avrebbero voluto cambiare guida tecnica dopo il 4 a 1 di Genova, ma Tiago Pinto si è messo in mezzo, sconsigliando tale soluzione e suggerendo di prendere tempo. Le smentite filtrate dal club ieri sarebbero solo di facciata.

La Roma è riuscita a uscire dalla crisi battendo il Frosinone, e poi il Servette in Europa, ma con appena otto punti non può dirsi certo contenta della propria situazione di classifica. Per questo contro i sardi oggi sarà necessario vincere.

Friedkin ha messo la qualificazione in Champions come obiettivo fondamentale da raggiungere, e le prime continuano a correre veloce. Per questo non saranno tollerati ulteriori stop. La Roma deve continuare a fare punti. E un altro passo falso potrebbe costare molto caro a Mourinho.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport